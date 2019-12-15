Шлеменко одержал валидольную победу, а Брандао пострадал от Балаева

RCC 7
На Урале местный промоушен Russian Cagefighting Championship представил итоговый турнир года, вобравший в себя бой экс-чемпиона Bellator Александра Шлеменко (59–12–0) против экс-чемпиона WSOF, ветерана UFC Дэвида Бранча.
Омский Шторм после неожиданного поражения в бою с ноунеймом на "закрытом турнире для элиты Владивостокского экономического форума" попросту не имел права оступиться вновь. Но на этот раз соперник у Шлеменко оказался куда более серьёзнее, вынудивший сибиряка подойти к подготовке и непосредственно к выступлению не спустя рукава.
Правда, начало боя против американца оказалось привычно валидольным: Александр позволил Дэвиду повиснуть на спине "рюкзаком". К счастью, для россиянина 38-летний житель Бруклина не смог довести "удушение" до логического конца, позволив Шторму подняться на ноги. И тут уже Шлеменко включился по полной… Зрители увидели весь фирменный набор "блюд" Александра из ударов кулаками, ногами, коленями и, конечно, бэкфистами. Бранч выжил, но за две секунды до окончания первого раунда попался на "гильотину" и постучал в знак сдачи. Очередной блокбастер от Шлеменко.
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Александр Шлеменко @alexandershlemenko «задушил» Дэвида Бранча @davidbranch32 в концовке первого раунда ⠀⠀ Известный российский боец Александр Шлеменко (Омск, 58-12-0) одержал яркую победу в главном бою турнира RCC7 в Екатеринбурге. Шлеменко удушающим приемом одолел экс-бойца UFC Дэвида Бранча (США, 22-6-0). ⠀⠀ Бой выдался очень тяжелым, несмотря на то что продлился он всего один раунд. С самого начала поединка Шлеменко начал действовать первым номером, постоянно прессингуя своего соперника и выбрасывая удары. Однако Бранчу удалось провести тейкдаун и захватить спину Александра. Положение было очень тяжелое, но Шлеменко не отдавал противнику шею. Чуть больше минуты соперники провели в одном положении, но Александру все же удалось вырваться под оглушительные овации трибун. ⠀⠀ Сразу после этого Шлеменко воодушевился и с новыми силами пошел вперед. Несколько атак российского бойца были очень опасными, Бранч прижался к сетке, после чего оказался в партере. Казалось, что раунд подходит к концу, но Александр сумел захватить шею американца, и за две секунды до гонга Дэвид сдался. ⠀⠀ #RCC7 #rccmma #rcc_mma #mmafights #rccmma #rcc_mma #rcc_sport #mmafights #mmafighters #АлександрШлеменко
В ко-мейн-ивенте звезда уральского ММА Иван Штырков (16–1–1) потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив Ясуби Эномото (20–1–0). Для россиянина поединок против швейцарца с японо-перуанскими корнями стал дебютом в среднем весе, и, как оказалось, шоковая сгонка веса отрицательно сказалась на физических возможностях "уральского Халка" в клетке. В первой пятиминутке Штырков дважды перевёл Швейцарского Самурая на канвас, но удержать на спине оппонента не смог. Эномото прекрасно защищался на спине, без явных проблем поднимаясь в стойку.
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Иван Штырков @ivanshtyrkov потерпел первое поражение в карьере, уступив Ясубею Эномото @yasubey_enomoto ⠀⠀ Российский боец Иван Штырков (Екатеринбург, 16-0-1), представляющий клуб «Архангел Михаил», потерпел первое поражение в карьере. В дебютном бое в средней весовой категории на турнире RCC7 в Екатеринбурге Штырков проиграл удушающим приемом Ясубею Эномото (Швейцария, 19-11-0). ⠀⠀ Оба бойца вышли на бой очень заряженными. Для Ивана это был первый поединок в средней весовой категории, еще в прошлом году он показывал на весах 108 кг, а перед боем с Эномото показал вес 84,85. С первых минут оба бойца были активны. Иван очень резко начал, выбросил несколько мощных ударов, а затем совершил тейкдаун. Долгое время Штырков пытался провести болевой прием на руку, но швейцарец сумел уйти из опасной позиции и, поднявшись в стойку, нанес серию мощных ударов. ⠀⠀ По всей видимости, очень тяжело далась Ивану весогонка, потому что после активно проведенного первого раунда на второй Штырков вышел без сил. Ясубей же, наоборот, стал активно идти вперед, понимая, что соперник дает работать первым номером. Удары швейцарца все чаще достигали цели, Иван же пытался перевести бой в партер, чтобы перевести дух. Но Ясубей грамотно защищался от тейкдаунов, а в один из моментов и вовсе воспользовался ситуацией, захватил спину Штыркова и провел классический удушающий прием, после которого Иван был вынужден сдаться. ⠀⠀ #RCC7 #rcc_mma #rcc_sport #mmafights #mmafighters #ИванШтырков #Штырков #ШтырковvsЭномото #БКАрхангелМихаил
Во втором раунде Иван удивил фанатов ММА опустевшим "бензобаком", перестав фактически демонстрировать признаки жизни. Ясуби оказался гораздо свежее, Штырков попросту выживал. В середине раунда Эномото оказался за спиной у Ивана в партере, накинув на шею россиянина "петлю". "Уральский Халк" был вынужден постучать… Это фиаско.
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Ясубей Эномото: «Реванш со Штырковым? Все зависит от финансов» ⠀⠀ Швейцарец Ясубей Эномото @yasubey_enomoto прокомментировал победу удушающим приемом над бойцом клуба «Архангел Михаил» Иваном Штырковым. ⠀⠀ 💬 «Старался отбить корпус Штыркова, чтобы он сфокусировался на этом, и после этого наносить удары по его голове. После первого раунда почувствовал, что Штырков уже выдохся, и не сомневался в своей победе. Реванш? Все зависит от того, насколько выгодные финансовые условия мне предложат. Спасибо Екатеринбургу за поддержку, это не стало для меня сюрпризом, меня и в прошлый раз тепло встретили, и в этот раз. Россия всегда встречает меня с распростертыми объятиями, куда бы я ни приехал, поэтому мне всегда нравится здесь драться. Я даже считаю себя наполовину русским. Мой день рождения? Я не хотел праздновать его завтра с разбитым лицом». 📸 Фото: @basanaev_sport @paveltabarchuk ⠀⠀ #RCC7 #rcc_mma #rcc_sport #mmafights #mmafighters #ИванШтырков #Штырков #ШтырковvsЭномото #БКАрхангелМихаил
ACA 103
В Санкт-Петербурге любимец местной публики 43-летний Марат Балаев (11–2–0) совершил очередной спортивный подвиг, одолев в сумасшедшей битве топового бразильца Диего Брандао (25–15–0). Бойцы провели в клетке все три раунда, выдав кандидата на "бой года". Диего увереннее начал поединок, раз за разом доставая осетинского бойца хай-киками и ударами коленей в прыжке. Уже в первом раунде лицо Марата было разбито, а над глазом открылось рассечение.
Вторая пятиминутка переросла в настоящую драку, в которой каждый из оппонентов пытался перерубить соперника. Инициатива стала переходить на сторону Мотиватора, чувствующего себя в подобных сценариях боя как рыба в воде.
В финальном отрезке схватки бойцы много времени провели на канвасе, пытаясь завершить дело сабмишеном, но, возможно, это были попытки попросту сэкономить силы… Которых у обоих соперников не осталось. После финального гонга Марат и Брандао ещё долго не могли подняться, а бразильцу и вовсе понадобилась кислородная маска. Единогласным решением судей победу в этой битве одержал Балаев, ставший главным претендентом на пояс чемпиона, которым сейчас владеет другой бразильский топ — Фелипе Фроес. Но, как отметил Марат, у него с Фелипе дружеские отношения и не факт, что этот бой состоится. С другой стороны, Мотиватор, наверное, больше всех достоин звания чемпиона. Не только народного…
Удивительно, что поединок Балаев — Брандао каким-то странным образом не был заявлен как главное событие вечера. В силу чемпионского статуса таковым оказался бой Довлетджана Ягшимурадова против Алексея Буторина, подействующий на скучающих зрителей как снотворное. По окончании ивента руководитель АСА Маирбек Хасиев отметил, что главный бой турнира должен ставить жирную точку. Что ж, жирную точку вчера в Санкт-Петербурге поставил Марат Балаев.