Шлеменко одержал валидольную победу, а Брандао пострадал от Балаева

Накануне в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге состоялись ивенты по правилам смешанных единоборств, в рамках которых зрители лицезрели поединки с участием звёзд российского ММА Александра Шлеменко, Ивана Штыркова и ставшего уже любимцем отечественной публики Марата Балаева.

RCC 7

На Урале местный промоушен Russian Cagefighting Championship представил итоговый турнир года, вобравший в себя бой экс-чемпиона Bellator Александра Шлеменко (59–12–0) против экс-чемпиона WSOF, ветерана UFC Дэвида Бранча.

Омский Шторм после неожиданного поражения в бою с ноунеймом на "закрытом турнире для элиты Владивостокского экономического форума" попросту не имел права оступиться вновь. Но на этот раз соперник у Шлеменко оказался куда более серьёзнее, вынудивший сибиряка подойти к подготовке и непосредственно к выступлению не спустя рукава.

Правда, начало боя против американца оказалось привычно валидольным: Александр позволил Дэвиду повиснуть на спине "рюкзаком". К счастью, для россиянина 38-летний житель Бруклина не смог довести "удушение" до логического конца, позволив Шторму подняться на ноги. И тут уже Шлеменко включился по полной… Зрители увидели весь фирменный набор "блюд" Александра из ударов кулаками, ногами, коленями и, конечно, бэкфистами. Бранч выжил, но за две секунды до окончания первого раунда попался на "гильотину" и постучал в знак сдачи. Очередной блокбастер от Шлеменко.

В ко-мейн-ивенте звезда уральского ММА Иван Штырков (16–1–1) потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив Ясуби Эномото (20–1–0). Для россиянина поединок против швейцарца с японо-перуанскими корнями стал дебютом в среднем весе, и, как оказалось, шоковая сгонка веса отрицательно сказалась на физических возможностях "уральского Халка" в клетке. В первой пятиминутке Штырков дважды перевёл Швейцарского Самурая на канвас, но удержать на спине оппонента не смог. Эномото прекрасно защищался на спине, без явных проблем поднимаясь в стойку.

Во втором раунде Иван удивил фанатов ММА опустевшим "бензобаком", перестав фактически демонстрировать признаки жизни. Ясуби оказался гораздо свежее, Штырков попросту выживал. В середине раунда Эномото оказался за спиной у Ивана в партере, накинув на шею россиянина "петлю". "Уральский Халк" был вынужден постучать… Это фиаско.

ACA 103

В Санкт-Петербурге любимец местной публики 43-летний Марат Балаев (11–2–0) совершил очередной спортивный подвиг, одолев в сумасшедшей битве топового бразильца Диего Брандао (25–15–0). Бойцы провели в клетке все три раунда, выдав кандидата на "бой года". Диего увереннее начал поединок, раз за разом доставая осетинского бойца хай-киками и ударами коленей в прыжке. Уже в первом раунде лицо Марата было разбито, а над глазом открылось рассечение.

Вторая пятиминутка переросла в настоящую драку, в которой каждый из оппонентов пытался перерубить соперника. Инициатива стала переходить на сторону Мотиватора, чувствующего себя в подобных сценариях боя как рыба в воде.

В финальном отрезке схватки бойцы много времени провели на канвасе, пытаясь завершить дело сабмишеном, но, возможно, это были попытки попросту сэкономить силы… Которых у обоих соперников не осталось. После финального гонга Марат и Брандао ещё долго не могли подняться, а бразильцу и вовсе понадобилась кислородная маска. Единогласным решением судей победу в этой битве одержал Балаев, ставший главным претендентом на пояс чемпиона, которым сейчас владеет другой бразильский топ — Фелипе Фроес. Но, как отметил Марат, у него с Фелипе дружеские отношения и не факт, что этот бой состоится. С другой стороны, Мотиватор, наверное, больше всех достоин звания чемпиона. Не только народного…

Удивительно, что поединок Балаев — Брандао каким-то странным образом не был заявлен как главное событие вечера. В силу чемпионского статуса таковым оказался бой Довлетджана Ягшимурадова против Алексея Буторина, подействующий на скучающих зрителей как снотворное. По окончании ивента руководитель АСА Маирбек Хасиев отметил, что главный бой турнира должен ставить жирную точку. Что ж, жирную точку вчера в Санкт-Петербурге поставил Марат Балаев.