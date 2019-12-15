Сборная России победила финнов в заключительном матче Кубка Первого канала

Дубль нападающего Антона Слепышева принёс сборной России второе место на турнире.

Сборная России в Санкт-Петербурге на "Газпром-арене" в заключительном матче Кубка Первого канала со счётом 2:0 одолела финскую команду. Героями встречи стали нападающий Антон Слепышев, забросивший две шайбы, и голкипер сборной России Илья Сорокин, отразивший все 22 броска финнов.

Уже на второй минуте встречи подопечные Алексея Кудашова открыли счёт, наказав финнов за нарушение численного состава: Антон Слепышев после наброса Вадима Шипачёва с пятака переправил шайбу в ворота — 1:0!

Второй гол в исполнении сборной России 67 тысяч болельщиков, собравшиеся в этот день на футбольном стадионе "Зенита", увидели под занавес третьего периода — дубль оформил Антон Слепышев. Форвард обокрал в своей зоне финского игрока, протащил шайбу через всю площадку и точным броском заставил во второй раз капитулировать вратаря гостей — 2:0.

Обладателем Кубка Первого канала с шестью набранными очками стала сборная Швеции, обыгравшая сегодня со счётом 3:1 чешскую команду. Россияне, одержав на турнире две победы и потерпев одно поражение, с пятью баллами финишировали вторыми. Финны разместились на третьей строчке (4 очка). Чехи — четвёртые (3).

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала

Россия — Финляндия — 2:0 (1:0; 0:0; 1:0)