Слепышев: Нам по силам было выиграть все три игры на турнире

Автор дубля в ворота сборной Финляндии нападающий Антон Слепышев подвёл итоги выступления сборной России на Кубке Первого канала.

— Тяжёлый получился матч. Два дня подряд играли, поэтому не всё у нас сегодня получалось. Где-то финны нас поджали, но мы выстояли и победили. Что касается моих голов, то всегда настраиваешься на то, что забьёшь. Здорово, что получилось отличиться. Спасибо партнёрам, помогли.

Форвард отметил, что сборная России могла добиться большего на турнире, не провали она второй период против шведов.

Второй период против Швеции мы провалили, именно поэтому мы заняли только второе место. Нам по силам было выиграть все три встречи. Будем делать выводы. Нужно прибавлять и в обороне, и в атаке. Впереди предстоит большая работа.

Нападающий остался доволен атмосферой на "Газпром-арене", заметив, что такие матчи нужно обязательно проводить.

Сегодня была суперская атмосфера на стадионе. Спасибо организаторам и болельщикам за поддержку. Дай бог, такие матчи будут каждый год проводить. Это здорово и для хоккея, и для города, — сказал нападающий после игры.

Напомним, сегодня сборная России в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-арена" в рамках Кубка Первого канала со счётом 2:0 обыграла сборную Финляндии и заняла второе место в турнире.