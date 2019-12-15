67 877 зрителей — "Русская классика" бьёт рекорд сезона на хоккее

15 декабря на футбольной "Газпром-арене" прошёл первый матч "Русской классики" — сборная России обыграла финнов со счётом 2:0. Но главная победа в том, что на большой хоккей пришло 67 877 зрителей.

"Русская классика" — лучший спортивный проект года

В прошлом году в России был совершён прорыв: в хоккей начали играть на футбольном стадионе. Идея не новая, но Роман Ротенберг решил её возродить. Мы помним, как в 2018 году тут проходили матчи мундиаля: Россия побеждала Египет (3:1), Франция разбиралась с Бельгией (1:0) в полуфинале, ну а бельгийцы в матче за бронзу обыгрывали Англию (2:0).

Но уже в декабре была устроена двухсерийная "Русская классика". Футбольное поле накрыли щитами, по центру соорудили хоккейную площадку. Концерт группы "Мумий Тролль", после которого состоялся матч Россия — Финляндия (5:0). А через несколько дней — концерт Григория Лепса, за которым последовал матч СКА — ЦСКА (1:4).

Так вот, в прошлом году два матча на Крестовском острове собрали на трибунах в сумме 139 151 болельщика. Это стало рекордом посещаемости отечественного хоккея. Армейское дерби побило рекорд по клубным матчам в Европе. Более того, "Русская классика" также стала обладателем престижной премии Sport Leaders Awards как лучший спортивный проект года.

Третьяк отметил юбилей

В этом году интерес к "Русской классике" был таким же огромным. Уже за несколько дней до старта матча сборных России и Финляндии в кассах закончились билеты. Домашняя игра в рамках Кубка Первого канала вновь собрала аншлаг. Нет сомнений, что полная арена будет и на армейском дерби, когда 19 декабря на "Газпром-арене" сойдутся СКА и ЦСКА.

Такие матчи стали возможны благодаря удачному календарю: две интереснейшие игры разделили всего четыре дня. И понятно, что афиша была уникальной. Самая титулованная сборная чемпионатов мира играла против действующего обладателя золотых медалей — Финляндии. И это было повторение полуфинала ЧМ-2019 в Братиславе. Армейское же дерби в формате КХЛ — это как испанское "эль-класико" в футболе между "Реалом" и "Барселоной". Не просто матч, а бренд.

Тронуло, как организаторы перед матчем устроили не просто шоу — Russia Hockey Classic Fest, анимационная программа для всей семьи, но и связали это с великими олимпийскими победами сборных СССР и России — от Кортины-д’Ампеццо (1956) до Пхёнчхана (2018). А к зрителям с приветственной речью обратился президент ФХР Владислав Третьяк, для которого этот сезон в профессиональном хоккее стал юбилейным — пятидесятым!

Подопечные Кудашова старались

Уже на второй минуте отличился форвард Антон Слепышев, удачно подставив клюшку в большинстве под наброс Вадима Шипачёва. Финны нарушили численный состав, и так их за это наказали.

Всё остальное время сборная России имела шансы, чтобы забить второй гол. Но это никак не получалось сделать. Наконец, за две минуты до конца третьего периода Слепышев после прекрасного прохода оформил дубль. Счёт должен был стать 3:0, но, когда финны сняли голкипера, наши игроки умудрились четыре раза не попасть по пустым воротам.

Сборная России победила финнов в заключительном матче Кубка Первого канала

Тем не менее это был первый матч при Алексее Кудашове, когда сборная России не пропустила ничего (2:0) и заняла второе место на Кубке Первого канала. Но главная цифра — 67 877 болельщиков на "Газпром-арене".

Радость для детей

Федерация хоккея России устроила праздник не только для любителей хоккея — более тысячи детей из разных социальных учреждений получили возможность побывать на празднике. К примеру, поддержать национальную сборную России в рамках проекта "Хоккей России исполняет мечты" пришли представители благотворительного фонда "Добродушие". Фонд уже более десяти лет оказывает помощь детям и подросткам из центров помощи, оставшимся без попечения родителей, и интернатов, а также многодетным семьям из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Билеты на матч получили в подарок и многодетные семьи, всем детям ФХР вручила памятные подарки.

Многодетный отец Александр Орлов поделился эмоциями по окончании игры:

— Спасибо Федерации хоккея России за приглашение и внимание, которые были оказаны нам. Для нас это очень ценно. Спасибо сборной за эмоции, которые мы получили во время матча. Россия — чемпион!