Нападающий сборной России Кирилл Капризов признан самым ценным игроком Кубка Первого канала. В трёх матчах 22-летний хоккеист отметился двумя заброшенными шайбами. Оба гола Капризов забил в матче против сборной Швеции.
Лучшим вратарём турнира стал Илья Сорокин. Приз лучшего защитника получил Игорь Ожиганов, а звание лучшего игрока атаки досталось шведу Деннису Расмуссену.
Сборная России заняла второе место на турнире, пропустив вперёд шведов. В заключительном матче россияне со счётом 2:0 обыграли сборную Финляндии. В первых двух играх подопечные Алексея Кудашова уступили Швеции (3:4) и победили по буллитам чехов (4:3).
Кубок Первого канала. Турнирная таблица
1) Швеция — 6 очков
2) Россия — 5 очков
3) Финляндия — 4 очка
4) Чехия — 3 очка