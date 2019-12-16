Капризов признан самым ценным игроком Кубка Первого канала

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Фото © Пресс-служба сборной России

Звания лучшего вратаря и лучшего защитника турнира также достались российским хоккеистам.

Нападающий сборной России Кирилл Капризов признан самым ценным игроком Кубка Первого канала. В трёх матчах 22-летний хоккеист отметился двумя заброшенными шайбами. Оба гола Капризов забил в матче против сборной Швеции.

Лучшим вратарём турнира стал Илья Сорокин. Приз лучшего защитника получил Игорь Ожиганов, а звание лучшего игрока атаки досталось шведу Деннису Расмуссену.

Сборная России заняла второе место на турнире, пропустив вперёд шведов. В заключительном матче россияне со счётом 2:0 обыграли сборную Финляндии. В первых двух играх подопечные Алексея Кудашова уступили Швеции (3:4) и победили по буллитам чехов (4:3).

Кубок Первого канала. Турнирная таблица

1) Швеция — 6 очков

2) Россия — 5 очков

3) Финляндия — 4 очка

4) Чехия — 3 очка

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