Форвард НХЛ Зыков забросил первую шайбу после дисквалификации за допинг

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги клуб "Вегас Голден Найтс" на своей площадке со счётом 6:3 победил "Ванкувер Кэнакс".

В составе "рыцарей" первой в сезоне заброшенной шайбой отметился российский форвард Валентин Зыков, недавно отбывавший наказание за употребление допинга. Россиянин после мощного броска одноклубника Макса Пачиоретти добил шайбу в ворота, выведя свою команду вперёд — 2:1.

First ever goal at The Fortress for Valentin Zykov 😃 pic.twitter.com/kKbAIWCzNh — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) December 16, 2019

Героем же встречи стал всё тот же нападающий Макс Пачиоретти, забросивший две шайбы и дважды ассистировавший партнёрам.

Напомним, 24-летний форвард "Вегаса" Валентин Зыков в октябре попался на употреблении допинга и был дисквалифицирован НХЛ на 20 матчей регулярного чемпионата.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Вегас Голден Найтс" — "Ванкувер Кэнакс" — 6:3 (2:1; 2:0; 2:2)

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