Овечкин, Кучеров и Панарин. Кто лучший российский хоккеист уходящего года?

Лайф проводит голосование за лучших отечественных спортсменов 2019 года. Рассказываем о трёх номинантах из области хоккея.

Лайф объявляет голосование за лучших спортсменов 2019 года

Россия богата на хоккейные таланты. Много достойных отечественных хоккеистов, не попавших в наш топ-3, играет как на родине, так и за её пределами. И всё же, по нашему мнению, именно эти три игрока ярчайшим образом проявили себя в уходящем 2019 году, заслужив право стать участниками нашего голосования.

Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз")

Мы уже привыкли к подвигам Александра Великого на хоккейной площадке. Россиянину покоряется один рекорд за другим. В минувшем сезоне Овечкин с 51 голом в восьмой раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, тем самым побив рекорд канадца Бобби Халла по числу побед в снайперских гонках.

В свои 34 года Ови и не думает сбавлять обороты. Нынешний сезон россиянин начал так же бодро, как и предыдущие. На данный момент на счету капитана "Вашингтона" 21 гол в 34 играх, и нет никаких сомнений, что свой полтинник Александр также выбьет и в этой регулярке.

Есть два момента, которые нападающий не может занести себе в актив:

вылет в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли от "Каролины";

неудачное выступление на чемпионате мира в Словакии, где сборная России, имея звёздный состав, заняла только третье место.

Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг")

Лидер "Тампы" Никита Кучеров был ярчайшей фигурой в минувшей регулярке. Россиянин со 128 очками стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, побив, как казалось тогда, вечный русский рекорд Александра Могильного (127 очков), державшийся с 1993 года. Также Куч по итогам сезона удостоился звания самого ценного игрока регулярки. Приз "Харт трофи", доставшийся Никите, считается самой престижной индивидуальной наградой в сильнейшей хоккейной лиге мира и вручается игроку, внёсшему наибольший вклад в успехи своей команды. Забрал себе Кучеров и "Тед Линдсей эворд" — приз самому выдающемуся хоккеисту сезона, которого выбирают сами игроки.

Как и в случае Овечкина, две главные цели уходящего года (победа в Кубке Стэнли и выигрыш золотых медалей на чемпионате мира) не были достигнуты, а без них, по словам Никиты, он не получил от хоккейного сезона того удовлетворения, к которому стремился.

Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс")

Артемий — самый весёлый и жизнерадостный российский хоккеист за океаном прямо сейчас. Хлебушек в НХЛ уже пятый сезон, и всё это время он держит свой высочайший уровень игры. И даже внезапный обмен из "Чикаго" в "Коламбус" несколько лет назад не сломил Панарина, а наоборот, дал нападающему двойной стимул ещё лучше играть в хоккей. Его старание и талант оценили боссы "Нью-Йорк Рейнджерс", заключив этим летом с Хлебушком контракт на семь лет и $81,5 млн, сделав Артемия самым высокооплачиваемым российским хоккеистом за всю историю выступления наших игроков в НХЛ.

Свой большой оклад Панарин отрабатывает сполна, неся "Рейнджерс" на своих плечах к заветной восьмёрке в зону плей-офф. Артемий практически не уходит со льда без набранных очков, а их у россиянина уже 42 в 32 матчах. Во многом благодаря блестящей игре Хлебушка его бывший клуб "Коламбус" минувшей весной сенсационно выбил в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли победителя регулярного чемпионата — "Тампу". Причём выиграли то противостояние "мундиры", что называется, в одну калитку (4-0).

Сложно сказать, что именно не получилось у Артемия в уходящем году. Да, "Коламбус" во втором раунде Кубка Стэнли уступил будущему финалисту "Бостону", но это поражение скорее прогнозировалось, чем нет. А в последнем чемпионате мира Артемий участия не принимал.

Так кто же был лучшим в этом году? Решать тебе!

За спортсменов из других номинаций можно проголосовать тут.