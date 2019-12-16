Дацик отправил в нокдаун легендарного француза, но в итоге проиграл нокаутом

В Казани состоялся финал Гран-при TNA Cup 2019 по правилам профессионального кикбоксинга К-1, где самым ожидаемым событием вечера стал супербой в тяжёлом весе между звездой мирового спорта из Франции 46-летним Жеромом Ле Банне и эпатажным российским бойцом Вячеславом Дациком.

Рыжего Тарзана непривычно видеть в поединках по правилам кикбоксинга, но, если верить официальной легенде петербуржца, свой путь он начинал именно с занятий кикбоксингом и муай-тай. Дацик начал поединок с фирменного куража, пытаясь удивить опытного соперника наскоком, но Ле Банне, видимо, всё же просмотрел записи боев россиянина, оказавшись готовым к подобному сценарию. Француз не форсировал события, давая возможность Вячеславу вдоволь вымахаться, мастерски проваливая оппонента уклонами и нырками. Сигнал об окончании первого раунда Дацик встретил знаменитым "ударом колобка"… Ле Банне впечатлился.

Основные события стали развиваться во второй трёхминутке. Рыжий Тарзан неожиданно начал попадать "колхозными свингами", изумив вконец публику точным левым хуком, посадившим Жерома на пятую точку. Нокдаун. Дацику необходимо было продолжить давление на соперника, обрушив на него шквал тяжёлых ударов, но неожиданно боец-мем… устал. У Вячеслава попросту не осталось сил, чтобы поднять руки и продолжить бой. Матёрый и оправившийся от нокдауна Ле Банне тут же стал "фаршировать" тело россиянина ударами рук и ног по корпусу. Фатальным для Дацика стал левый мидл-кик, отправивший Сына Сварога на настил ринга. Удар по печени привёл к техническому нокауту — Жером Ле Банне даже в свои почти 47 всё ещё опасен!

Рыжий Тарзан, несмотря на досрочное поражение, всё же оставил о себе неплохое впечатление, продемонстрировав силу и коварность своих нестандартных ударов. Но ахиллесовой пятой Вячеслава по-прежнему остаётся силовая выносливость. Дацику впору соглашаться только на однораундовые поединки. По любым правилам…