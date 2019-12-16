Главная конкурентка Загитовой из Японии удивилась громкому заявлению россиянки

— Если честно, я очень удивлена. Мы соревновались друг с другом, так что отчасти мне её действительно будет не хватать, — цитирует её японское издание The Mainchini.
Ранее в эфире Первого канала олимпийская чемпионка заявила, что приостанавливает свою карьеру. Позже Загитова призналась, что она переволновалась и не донесла свою мысль.
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