Главная конкурентка Загитовой из Японии удивилась громкому заявлению россиянки

Японская фигуристка Рика Кихира прокомментировала приостановку карьеры олимпийской чемпионки из России.

— Если честно, я очень удивлена. Мы соревновались друг с другом, так что отчасти мне её действительно будет не хватать, — цитирует её японское издание The Mainchini.

Ранее в эфире Первого канала олимпийская чемпионка заявила, что приостанавливает свою карьеру. Позже Загитова призналась, что она переволновалась и не донесла свою мысль.

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