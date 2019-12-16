Ещё один клуб остался без тренера. "Рубин" объявил об уходе Шаронова

Роман Шаронов и его тренерский штаб покидают "Рубин". Об этом стало известно сегодня.
— "Рубин" ценит вклад специалистов в развитие клуба, благодарит за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере, — говорится в заявлении клуба.
Напомним, что Шаронов выступал за "Рубин", будучи игроком. С 2014 года работал в структуре клуба, тренируя молодёжку и "Рубин-2". Затем вошёл в тренерский штаб Курбана Бердыева. После отставки туркменского специалиста занял его место. Однако из-за отсутствия необходимой лицензии де-юре эту должность занимал Эдуардо Докампо.