Ещё один клуб остался без тренера. "Рубин" объявил об уходе Шаронова

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Фото © Пресс-служба ФК "Рубин" 

На официальном сайте казанского клуба объявили, что трудовое соглашение расторгнуто по взаимному согласию.

Роман Шаронов и его тренерский штаб покидают "Рубин". Об этом стало известно сегодня.

"Рубин" ценит вклад специалистов в развитие клуба, благодарит за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере, — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Шаронов выступал за "Рубин", будучи игроком. С 2014 года работал в структуре клуба, тренируя молодёжку и "Рубин-2". Затем вошёл в тренерский штаб Курбана Бердыева. После отставки туркменского специалиста занял его место. Однако из-за отсутствия необходимой лицензии де-юре эту должность занимал Эдуардо Докампо.

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