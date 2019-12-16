Слуцкий возвращается домой? "Рубин" креативно намекнул на своего нового тренера

Сначала "Рубин" заявил, что Роман Шаронов и его тренерский штаб покидают команду, а затем в "Твиттере" опубликовал гифку с качающимся креслом, не называя имя специалиста. Однако многие поняли о ком идёт речь, ведь Слуцкий часто во время матча раскачивается, сидя в кресле.
December 16, 2019
Официального объявления пока ещё не состоялось. Однако по данным ряда СМИ, Слуцкому пообещали хорошие трансферы.
Слуцкий известен работой в ФК "Москва", "Крылья Советов", ЦСКА, сборной России, английском "Хилл Сити" и голландском "Витессе".