Определились все пары 1/16 финала Лиги Европы

В швейцарском Ньоне вслед за жеребьёвкой Лиги чемпионов определились пары и в Лиге Европы.

⚡ Официально. Все пары 1/16 финала Лиги Европы 🔥



Какая пара могла бы играть в плей-офф Лиги чемпионов?#жеребьевкаЛЕ pic.twitter.com/rloQU3z8eQ — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 16, 2019

Из интересного: "Аякс" (Голландия) сыграет с "Хетафе" (Испания), "Манчестер Юнайтед" (Англия) будет противостоять "Брюгге" (Бельгия), "Арсенал" (Англия) сразится с "Олимпиакосом" (Греция), а "Рома" (Италия) — с "Гентом" (Бельгия).

Отметим, что первые матчи состоятся 20 февраля 2020 года, а ответные — 27 февраля.

Ранее состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Гвардиола вновь будет противостоять "Реалу". Определились все пары 1/8 финала ЛЧ