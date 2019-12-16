Определились все пары 1/16 финала Лиги Европы

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Фото © twitter.com/EuropaLeague

В швейцарском Ньоне вслед за жеребьёвкой Лиги чемпионов определились пары и в Лиге Европы.

Из интересного: "Аякс" (Голландия) сыграет с "Хетафе" (Испания), "Манчестер Юнайтед" (Англия) будет противостоять "Брюгге" (Бельгия), "Арсенал" (Англия) сразится с "Олимпиакосом" (Греция), а "Рома" (Италия) — с "Гентом" (Бельгия).

Отметим, что первые матчи состоятся 20 февраля 2020 года, а ответные — 27 февраля.

Ранее состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Гвардиола вновь будет противостоять "Реалу". Определились все пары 1/8 финала ЛЧ

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