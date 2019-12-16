Ковальчук покидает клуб НХЛ "Лос-Анджелес Кингз"

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Фото © NHL

"Короли" выставили российского нападающего на драфт отказов с целью расторжения контракта.

Клуб Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес Кингз" выставил российского нападающего Илью Ковальчука на драфт отказов, сообщает пресс-служба команды.

Илья Ковальчук покинул команду и был выставлен на драфт отказов с последующей целью расторжения контракта, — говорится в сообщении.

15 декабря "Кингз" выплатил хоккеисту последнюю часть подписного бонуса в размере $2,65 млн, полагающегося Илье по контракту.

Напомним, 1 июля 2018 года Ковальчук подписал с калифорнийской командой контракт на три года и $18,7 млн. В текущем сезоне 36-летний игрок нападения принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач, после чего в ноябре был выведен из состава "королей".

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