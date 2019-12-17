У олимпийской призёрки нашли опухоль, которая пряталась за обычным вирусом

25-летняя американка Майя Шибутани — бронзовая призёрка ОИ-2018 и чемпионка США в танцах на льду — рассказала в "Инстаграме", что недавно перенесла операцию.

Девушка написала, что осенью ей пришлось вызвать скорую из-за плохого самочувствия. И сначала казалось, что бояться нечего — у фигуристки обнаружили обычный вирус. Но результаты дополнительного обследования оказались неутешительными.

В октябре я была в Нью-Йорке, и мне стало плохо. Я обратилась в скорую, и в итоге выяснилось, что у меня желудочный вирус. Но после дополнительных тестов у меня обнаружили какую-то аномалию и порекомендовали пройти повторное обследование Майя Шибутани

Майя отправилась на МРТ, и выяснилось, что у неё опухоль на одной из почек. Перепуганную девушку отправили на операцию, в результате которой новообразование удалили и смогли сохранить оставшуюся часть почки. Но теперь врачам предстоит выяснить, не была ли опухоль злокачественной. Вероятность такого исхода составляет 60 процентов.

В комментариях к посту девушки пользователи написали много тёплых слов. Несмотря на то что операция прошла совсем недавно, спортсменка хорошо держится и старается не падать духом.

Я постараюсь сохранить позитивный настрой и сосредоточиться на своём выздоровлении. Ценю вашу поддержку ❤️ Майя Шибутани

Майя Шибутани — американская фигуристка, выступающая в танцах на льду. На Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане девушка вместе со своим братом-напарником выиграла две бронзовые медали. После спортсменка взяла перерыв в карьере, сообщает People.

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