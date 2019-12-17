Кубок Стэнли или большие деньги? Ковальчук выбрал второе

Иногда в этой жизни чаша весов с деньгами перевешивает мечту, а вернуться в прошлое и взвесить всё заново — уже нереально.

Илья Ковальчук — культовая личность для российского хоккея. Именно его бросок в овертайме чемпионата мира 2008 года принёс сборной России первое золото за последние 15 лет. Только за это форварду на родине болельщики будут благодарны всегда. Тогда казалось, что Кубок Стэнли в руках Ильи — лишь вопрос времени.

Однако этого не произошло. В расцвете своих сил и карьеры Ковальчук расторг с "Нью-Джерси Дэвилз" долгосрочный контракт и отправился играть в Россию в СКА. Именно в этот момент Илья оставил свою детскую мечту поднять над головой Кубок Стэнли и выбрал большие деньги, хотя, останься он в составе "дьяволов", на безбедную старость заработал бы уж точно (соглашение с "Нью-Джерси" было рассчитано на 15 лет и $100 млн).

Понятно, что играть в Россию Ковальчук поехал не из-за патриотических соображений. СКА предложил звёздному форварду такую зарплату, перед которой он не смог устоять, — больше $10 млн за сезон. А если учитывать низкий подоходный налог на родине по сравнению с Америкой, то в финансовом плане Ковальчук очень сильно выигрывал. Возможно, в тот момент Илья думал, что в НХЛ он ещё вернётся, что время ещё есть. На деле так оно и вышло. Отыграв в СКА пять сезонов, Кови решил вернуться в сильнейшую хоккейную лигу мира.

Как заявлял сам Ковальчук, он едет туда только с одной целью — выиграть Кубок Стэнли. Но он не учёл нескольких факторов. Во-первых, Илья стал на пять лет старше (сейчас форварду — 36), а это не могло не сказаться на его игре. Во-вторых, ежегодно в НХЛ пробиваются молодые и дерзкие хоккеисты, которые также хотят быть в числе лучших, а конкурировать с 25-летним технарём ветерану Ковальчуку достаточно сложно. И в-третьих, за эти пять лет, что Илья провёл в КХЛ, ему явно не хватало тех эмоций и тех конкурентоспособных соперников, что были у него за океаном и которые делали его как хоккеиста только сильнее.

Ковальчук уже не тот. Россиянин зря вернулся в НХЛ

К сожалению, второе пришествие Ковальчука в НХЛ полностью провалилось. Отыграв за "королей" 1,5 года, Илья не показал того уровня, которого ждали от него в "Кингз", и нападающий был вынужден покинуть команду. "Лос-Анджелес" выставил россиянина на драфт отказов, откуда его вряд ли кто заберёт. Сейчас некогда звёздный форвард будет подыскивать себе новый клуб в НХЛ, но шансы, что его кто-нибудь пригласит, — минимальны.

Ситуация с Ковальчуком — сложная для всех. Он выдающийся игрок. Данная ситуация никак не связана с его человеческими качествами, трудовой этикой или чем-то подобным. Сейчас он работает усердно, наравне с остальными Главный тренер команды "Лос-Анджелес Кингз" Тодд Маклеллан

Однако у Ильи всегда есть запасной вариант — вернуться в КХЛ. Правда, воспользоваться этой опцией нападающий не спешит и надеется задержаться по ту сторону океана как можно дольше.