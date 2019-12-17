"Кто это роток открыл? Дайте лупу". Плющенко наехал на члена группы Тутберидзе

Скандал между Евгением Плющенко и командой Этери Тутберидзе продолжается. Напомним, что тренеру Алины Загитовой не понравились комментарии по поводу приостановки карьеры её ученицы.

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о скандале, который уже не утихает несколько дней. Евгению Плющенко его слова не понравились.

— Ты сам-то понял, что ляпнул? Кто это роток открыл? Ты кто? Дайте лупу! И Цветаевой слабо ответить? Учись у шефа, как нужно отвечать серьёзным людям, чтобы потом идиотом не выглядеть, — написал прославленный фигурист в сториз в "Инстаграме".

Ранее Плющенко ответил на обвинения в переманивании фигуристов у Тутберидзе и заступился за Татьяну Тарасову. Начался скандал из-за заявления Загитовой о приостановке карьеры. Тренеров и фигуристов журналисты попросили прокомментировать решение олимпийской чемпионки, но их слова обидели команду Тутберидзе.

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