Лев Лещенко стал консультантом футбольного "Динамо"

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Фото © ТАСС / Бухарев Олег

В Москве состоялось первое заседание нового консультативного совета "Динамо". Об этом сообщает сайт клуба.

В новый консультативный совет, председателем которого является Сергей Степашин, вошли Михаил Гершкович, Сергей Захаров, Александр Ивлев, Георгий Веренич, Владимир Пильгуй, Джордж Рижинашвили, Вадим Ковалёв, Николай Соломон, Пётр Фрадков, Михаил Эскиндаров, а также известный певец и давний болельщик бело-голубых Лев Лещенко.

Отмечается, что к участию в заседании были приглашены председатель совета директоров "Динамо" Юрий Соловьёв, генеральный директор клуба Юрий Белкин и советник генерального директора Дмитрий Гафин.

На заседании были подведены итоги выступления команды в первой части чемпионата, а также рассматривались вопросы взаимодействия со спонсорами и работа с болельщиками.

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