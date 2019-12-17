Лев Лещенко стал консультантом футбольного "Динамо"

В новый консультативный совет, председателем которого является Сергей Степашин, вошли Михаил Гершкович, Сергей Захаров, Александр Ивлев, Георгий Веренич, Владимир Пильгуй, Джордж Рижинашвили, Вадим Ковалёв, Николай Соломон, Пётр Фрадков, Михаил Эскиндаров, а также известный певец и давний болельщик бело-голубых Лев Лещенко.
Отмечается, что к участию в заседании были приглашены председатель совета директоров "Динамо" Юрий Соловьёв, генеральный директор клуба Юрий Белкин и советник генерального директора Дмитрий Гафин.
На заседании были подведены итоги выступления команды в первой части чемпионата, а также рассматривались вопросы взаимодействия со спонсорами и работа с болельщиками.