Кто был лучшим футболистом в этом году: Дзюба, Миранчук или Соболев?

Лайф продолжает рассказывать о героях спорта уходящего года. На этот раз предлагаем вам определить, кто был лучшим в футболе!

Лайф объявляет голосование за лучших спортсменов 2019 года

Артём Дзюба ("Зенит")

Нападающий "Зенита" и сборной России Артём Дзюба в мае этого года впервые в своей карьере стал чемпионом страны.

— Этот день наконец-то настал! До конца ещё не осознал чемпионство. Всю карьеру к этому шёл. Всем спасибо за поддержку в трудные минуты, — признавался тогда Артём.

Дзюба имеет отличные шансы стать чемпионом во второй раз подряд. Для этого он активно помогает команде — на данный момент он лучший бомбардир текущего сезона с 11 голами.

Помимо прочего, Артём ярко проявил себя в сборной, что позволило ему с 24 голами подняться на третье место в списке лучших бомбардиров национальной команды. Обгонит ли он Кержакова (30 голов)? Кажется, это просто вопрос времени.

Правда, быть главной звездой российского футбола трудно — Артём это проверил на себе. Конец года для форварда выдался не из лучших. Фанаты "Спартака" потрепали ему нервы, как и он им. Надеемся, что все забудут и простят друг другу обиды. Ведь именно это принято делать в канун Нового года.

Александр Соболев ("Крылья Советов")

22-летний нападающий из самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев стал настоящим открытием этого года. Он уже заколотил 10 голов в чемпионате России.

Болельщики и журналисты доставали вопросами главного тренера сборной России Станислава Черчесова, когда же он заметит Соболева и пригласит. Станислав Саламович, который всегда выбирает опыт, а не молодость, сначала отнекивался, но из-за травмы Миранчуков и Смолова всё же пригласил Соболева в сборную.

Дебюта пока за национальную команду не состоялось, но согласитесь, получить вызов в главную команду страны и быть одним из лидеров бомбардирской гонки РПЛ — очень круто! Надеемся, что в 2020-м Саша продолжит жечь и дальше.

Алексей Миранчук ("Локомотив")

Форвард "Локомотива" Алексей Миранчук — главная молодая звезда российского футбола прямо сейчас. И это даже несмотря на травму, из-за которой он пропустил сборы в национальной команде.

Что было яркого в карьере одного из братьев? Алексей дважды в этом году забил грозному туринскому "Ювентусу", заставив о себе говорить в Европе. Более того, этот итальянский клуб теперь намерен купить самого Миранчука.

В чемпионате страны у Алексея пока пять голов, но зато какой они красоты!

Так кто же был лучшим в этом году? Решать тебе!

За спортсменов из других номинаций можно проголосовать тут.

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