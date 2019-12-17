Экс-жена хоккеиста, который отобрал двух дочек: Боюсь, детей вывезут за границу

Скандал в семье хоккеиста "Оттавы" Никиты Зайцева, которого бывшая жена обвиняет в похищении детей, продолжается. На этот раз Маргарита Зайцева рассказала, что боится выходить из дома из-за угроз.

— Боюсь даже из дома выходить. Что меня ждёт за углом? Постоянно слежки какие-то: ночью какие-то машины у моего дома, какие-то звонки. Угрозы, что он уничтожит меня. Я боюсь за детей, — призналась девушка в интервью Mash. — Неизвестно, что можно ожидать от этих людей. И я не могу на 100% быть уверенной, что моих детей любым способом не вывезут за границу.

Также она сообщила, что бывший муж и раньше шантажировал её детьми.

— У нас был конфликт из-за родителей, и он пугал меня детьми. Говорил, что заберёт их, если я не подпишу брачный договор. Я подписала всё и абсолютно ни на что не претендую, — сообщила она. — Знаю, что он занимается оформлением канадского гражданства. Мы вместе подавали документы ещё в 2016 году. Го я от этого отказалась, потому что меня там нет.

Ранее стало известно, что хоккеист отобрал у бывшей супруги двух дочек. Отец Зайцева пояснил, что она не даёт Никите видеться с детьми.