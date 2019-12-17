РПЛ взяла под контроль скандал с болельщиками "Спартака"

В Москве состоялась пресс-конференция с участием руководства Российской премьер-лиги, где были подведены итоги первой части чемпионата.

В ходе пресс-конференции президент РПЛ Сергей Прядкин ответил на вопросы журналистов. О задержании фанатов "Спартака" в Санкт-Петербурге он сказал следующее:

— РПЛ озабочена акциями болельщиков. Мы отправили официальные запросы в МВД и ГУВД по задержаниям болельщиков. Футбол беднеет от отсутствия болельщиков на трибунах, но важно также соблюдать закон, — отметил Прядкин.

Помимо этого, он отметил, что ведётся активная работа с подрядчиками, чтобы устанавливать систему VAR на всех матчах. А также, что РПЛ рассматривает вопрос реформации чемпионата, но, когда она будет, пока непонятно.