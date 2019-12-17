"Спартак" забил самый быстрый гол сезона, уничтожив дома "Витязь"

Подопечные Олега Знарка отправили в ворота подмосковной команды шесть безответных шайб.

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги московский "Спартак" на домашнем льду нанёс крупное поражение подольскому "Витязю" — 6:0.

Счёт на 11-й секунде встречи открыл нападающий Михаил Юньков, забросив самую быструю шайбу в нынешнем сезоне.

Дублем в составе спартаковцев отметился форвард Артём Фёдоров.

Ассистентский хет-трик оформил нападающий Илья Зубов.

По одной шайбе также забросили Дмитрий Вишневский, Робин Ганзл и Каспар Даугавиньш. Голкипер красно-белых Юлиус Гудачек оформил "сухарь" в матче, отразив все 20 бросков по своим воротам.

Спартаковцы с 45 набранными очками занимают пятое место в Западной конференции, опережая своего сегодняшнего соперника по дополнительным показателям, который разместился строчкой ниже.

Регулярный чемпионат КХЛ