"Спартак" забил самый быстрый гол сезона, уничтожив дома "Витязь"

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги московский "Спартак" на домашнем льду нанёс крупное поражение подольскому "Витязю" — 6:0.
Счёт на 11-й секунде встречи открыл нападающий Михаил Юньков, забросив самую быструю шайбу в нынешнем сезоне.
Дублем в составе спартаковцев отметился форвард Артём Фёдоров.
Ассистентский хет-трик оформил нападающий Илья Зубов.
По одной шайбе также забросили Дмитрий Вишневский, Робин Ганзл и Каспар Даугавиньш. Голкипер красно-белых Юлиус Гудачек оформил "сухарь" в матче, отразив все 20 бросков по своим воротам.
Спартаковцы с 45 набранными очками занимают пятое место в Западной конференции, опережая своего сегодняшнего соперника по дополнительным показателям, который разместился строчкой ниже.
Регулярный чемпионат КХЛ
- "Спартак" — "Витязь" — 6:0 (3:0; 2:0; 1:0)
- СКА — "Северсталь" — 4:3 ОТ (0:2; 0:1; 3:0; 1:0)
- "Динамо" М — "Йокерит" — 1:2 ОТ (0:0; 0:0; 1:1; 0:1)
- "Куньлунь РС" — "Адмирал" — 4:0 (2:0; 2:0; 0:0)
- "Автомобилист" — "Амур" — 3:0 (2:0; 1:0; 0:0)
- "Металлург" Мг — "Нефтехимик" — 4:3 Б (1:2; 2:1; 0:0; 0:0; 2:0)
- "Салават Юлаев" — "Сибирь" — 2:3 (0:1; 1:2; 1:0)
- "Динамо" Мн — "Локомотив" — 2:3 ОТ (0:1; 0:1; 2:0; 0:1)