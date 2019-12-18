Фантастика в НХЛ! Свечников повторил свой шедевр, забросив шайбу из-за ворот

На этот раз 19-летний российский нападающий обманул вратаря и оборону "Виннипега".

Клуб "Каролина Харрикейнз" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 6:3 нанёс поражение команде "Виннипег Джетс". Очередной заброшенной шайбой в игре отметился российский форвард ураганов Андрей Свечников. И сделал это нападающий весьма эффектно, повторив свой шикарный трюк. Тогда в октябре он сумел обмануть голкипера "Калгари". Теперь вот пришла очередь вратаря "Джетс" Коннора Хеллебака на себе прочувствовать магию молодого россиянина.

В середине второго периода при счёте 2:2 Свечников овладел шайбой у борта, прокатился с ней за воротами соперника, поднял снаряд на крюк клюшки и занёс его в девятку ворот. Сделал всё это Андрей настолько быстро, что страж ворот "Виннипега" ещё долго пребывал в недоумении от произошедшего.

ANDREI SVECHNIKOV DOES IT AGAIN! ANOTHER LACROSSE TALLY, HURRICANES LEAD!#LetsGoCanes pic.twitter.com/WR69kWoobX — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) December 18, 2019

Этот гол стал 14-м для 19-летнего нападающего в текущем сезоне. Свечников является вторым бомбардиром команды, уступая первое место финну Себастьяну Ахо (20 голов), оформившему дубль в этой игре.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Виннипег Джетс" — "Каролина Харрикейнз" — 3:6 (1:1; 1:4; 1:1)