Федерация фигурного катания в скандале с уходом Загитовой обвинила журналистов

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал скандал, появившийся из-за приостановки карьеры Загитовой.

— Весь этот скандал был спровоцирован и раздут именно журналистами. Не было бы никаких провокационных вопросов, не было бы и скандала. Я бы создал комитет по этике где-нибудь в Союзе журналистов, — цитирует слова Горшкова "Р-Спорт". — Федерация высказала отношение сразу же после заявления Алины. Мы с пониманием и уважением относимся к её решению. Она будет тренироваться и будет в составе сборной команды. Это всё, что нужно было сказать.

Ранее команда Этери Тутберидзе жёстко наехала на Евгения Плющенко и Татьяну Тарасову, которые по просьбе журналистов прокомментировали приостановку карьеры Загитовой.

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