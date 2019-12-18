Малкин забил 400-й гол и стал четвёртым русским бомбардиром в НХЛ

Теперь только Могильный, Фёдоров и Овечкин опережают Джино в русской гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги.

Российский нападающий клуба "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин помог своей команде одержать волевую победу над "Калгари Флэймз" (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин в конце встречи поразил пустые ворота соперника, забросив свою 400-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге, став седьмым российским игроком, кому покорилась эта отметка. Ранее это удалось сделать Алексею Ковалёву (430 голов), Илье Ковальчуку (436), Павлу Буре (437), Александру Могильному (473), Сергею Фёдорову (483) и Александру Овечкину (679).

With his 400th goal, Evgeni Malkin joins Mario Lemieux (690), Sidney Crosby (451), and Jaromir Jagr (439) as the only players in franchise history to score 400.



Congratulations @emalkin71geno! pic.twitter.com/DGO8HCnL8a — Pittsburgh Penguins (@penguins) December 18, 2019

Помимо гола Малкин в середине второго периода ассистировал одноклубнику Брайану Расту. Таким образом, заработав два балла в игре, Джино набирает 1031 (400+631) очко и выходит на чистое четвёртое место среди русских бомбардиров в истории НХЛ, обогнав Алексея Ковалёва, на счету которого 1030 (430+599) баллов в личной копилке.

Выше Евгения теперь только Александр Могильный 1032 (473+559) очка, Сергей Фёдоров 1179 (483+696) и Александр Овечкин 1244 (679+565).

Регулярный чемпионат НХЛ

"Калгари Флэймз" — "Питтсбург Пингвинз" — 1:4 (1:0; 0:2; 0:2)