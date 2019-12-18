Хабиб, Забит или Ян? Выбери главную звезду ММА уходящего года

Лайф продолжает знакомить читателей с лучшими российскими спортсменами уходящего года. Сегодня мы детально разберём успехи наших соотечественников в клетке смешанных единоборств.

Лайф объявляет голосование за лучших спортсменов 2019 года

Конечно же, подведение итогов в ММА не может обойтись без Хабиба Нурмагомедова — единственного на сегодняшний день российского бойца, владеющего титулом чемпиона в самой престижной в мире организации смешанных единоборств UFC. Но уже в 2020 году компанию Орлу в элитном клубе чемпионов могут составить Пётр Ян и Забит Магомедшарипов — бойцы, успешно потрудившиеся в этом году и вошедшие в топ-5 в своих весовых категориях. Кто же лучший из лучших в 2019 году: Хабиб Нурмагомедов, Забит Магомедшарипов, Пётр Ян? Вам и карты в руки!

Хабиб Нурмагомедов

2019 год оказался для самого популярного и именитого российского бойца не столь богатым на события, как год предыдущий. Хабиб выступил в клетке лишь раз, уверенно защитив свой пояс чемпиона UFC в лёгком весе в бою против Дастина Пуарье. Поединок с американцем прошёл в Абу-Даби в ОАЭ, завершившись "удушением" претендента в третьем раунде.

Нурмагомедов продлил свою рекордную победную серию до 28 поединков и увеличил количество подписчиков в "Инстаграме" до 18,2 млн фолловеров. Сейчас Орёл из Дагестана — самый популярный россиянин в этой социальной сети и главная звезда спорта для мусульманского мира. Хабиб (как и год назад) вновь встретился с президентом страны Владимиром Путиным и провёл турне по странам Ближнего Востока, обогатившись, по некоторым данным, на несколько миллионов долларов.

В 2019 году Нурмагомедов запустил в Махачкале спорткомплекс имени своего отца Абдулманапа Нурмагомедова, признавшись, что условия подготовки в этом зале даже получше, чем в знаменитом АКА в США.

Боя с Хабибом по-прежнему хотят такие иконы спорта, как Жорж Сен-Пьер, Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор. Но, по словам дагестанца, он уже остыл к затее проведения боксёрского поединка с Мейвезером, не собирается переходить в более тяжёлый вес ради встречи с легендарным Сен-Пьером, а что касается Макгрегора… Этот вариант Орёл и вовсе не рассматривает, считая, что ирландцу необходимо победить для начала в десяти поединках кряду.

Сейчас всё внимание Хабиба сосредоточено на Тони Фергюсоне, бой с которым уже назначен на 18 апреля в США. И, судя по всему, 2020 год пройдёт для российской звезды куда веселее, ведь венцом должен стать тридцатый, юбилейный поединок в карьере. И не исключено, что состоится он в России — на восьмидесятитысячной "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге.

Забит Магомедшарипов

28-летний дагестанский боец — полная противоположность Хабибу Нурмагомедову. Забит Магомедшарипов практически не даёт интервью, не говорит по-английски, не использует приёмы трештокинга и не бросает вызовы коллегам. Также Zabeast разительно отличается от Орла поведением не только за пределами в клетке, но и в ней. Неповторимый и креативный стиль ведения боя сделал Забита любимцем американской публики, фанатеющей от всего нестандартного в поединках. Магомедшарипов — словно улучшенная версия Брюса Ли, способная в любую секунду выбросить удар, о котором соперники даже и не слышали!

В 2019 году дагестанец провёл два поединка, превзойдя топового Джереми Стивенса и перспективного Келвина Каттара по итогам трёх раундов. Поединок с Келвином возглавил ивент UFC в Москве и по идее должен был пройти в формате пятираундового боя, но тренерский штаб россиянина настоял на том, чтобы бой был трёхраундовым.

Силовая выносливость, по мнению специалистов и простых обывателей, — главный минус Забита. Но сам боец, комментируя возникшие вопросы о своей выносливости, отметил, что зрелищность в бою требует дополнительных энергозатрат. А зрелищность — это именно то, чего ждут фанаты ММА от Zabeast.

В 2020 году Магомедшарипов, по словам менеджера бойца Ризвана Магомедова, проведёт первый пятираундовый бой в карьере. Будет ли он за статус претендента № 1 или сразу же за пояс — вопрос. Пока же мы можем констатировать тот факт, что Забита Магомедшарипова по итогам 2019 года от пояса UFC отделяет один, максимум два боя…

Пётр Ян

Яркий сибирский боец стал настоящим открытием в UFC. В 2019 году Пётр Ян продолжил свою победную феерию в лучшем на планете промоушене, доведя количество побед в "восьмиугольнике" до шести. 26-летний сибиряк начал год с громкой победы над именитым Джоном Додсоном, выиграв у задорного американца единогласным решением судей. В начале лета Ян односторонне разделался с Джимми Риверой и, наконец, в минувшее воскресенье нанёс болезненное поражение ветерану UFC, многократному экс-претенденту на пояс Юрайе Фейберу, нокаутировав Калифорнийского малыша хай-киком.

В США журналисты и фанаты считают Петра хладнокровным бойцом-убийцей и без пяти минут претендентом на пояс чемпиона. Ян за полтора года провёл в клетке шесть успешных поединков, имея на сегодняшний день самую длинную победную серию в легчайшем весе. Как и Забит, No Mercy — главная российская надежда на ещё одно золото в UFC, но, в отличие от того же Магомедшарипова, Пётр уже имеет опыт пятираундовых сражений. В 2016 и 2017 годах сибиряк провёл по 25 минут в клетке с близким другом Zabeast Магомедом Магомедовым, оба раза выдав на пару с дагестанцем кандидата на "Бой года". Ян ментально готов стать чемпионом UFC уже в 2020 году! Возможно, даже в своём следующем выступлении…

Мы предлагаем вам поучаствовать в нашем голосовании и определить, кто же всё-таки лучший боец ММА в России по итогам 2019 года: Хабиб Нурмагомедов, Забит Магомедшарипов или Пётр Ян?

За спортсменов из других номинаций можно проголосовать тут.