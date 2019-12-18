"Дзюба, иди..." Иван Ургант на своём шоу зачитал смелое хокку про футболиста

В эфире "Вечернего Урганта" телеведущий вместе с актёром Николаем Чиндяйкиным зачитывали смешные хокку.

Так, телеведущий Иван Ургант зачитал хокку про Артёма Дзюбу, имя которого часто всплывает в СМИ из-за скандала с болельщиками, которые не перестают отправлять его на три буквы.

Иван Ургант: ... Дзюба, не беги, иди ... 🔥 pic.twitter.com/j2zTvmqt8j — Забаненный Руслан Абушкин (@abushkin2) December 17, 2019

— Теперь будет спортивное хокку, — сказал Ургант и зачитал следующее трёхстишие:

"Трава тянется к небу.

Дзюба бежит по ней.

Дзюба, не беги, иди...".

Дзюба, задержания фанатов и глушилки. Кажется, мы забыли про сам футбол