Новый вызов для Дениса Лебедева. Каким получится его возвращение?

Противостоять Белому Лебедю на ринге будет южноафриканец Табисо Мчуну. Поединок пройдёт за титул чемпиона мира по версии WBC Silver.
40-летний Денис Лебедев (32-2-0) заявил о завершении своей профессиональной карьеры летом 2019 года, но спустя несколько месяцев староосколец поменял решение, почувствовав, что огонёк в глазах ещё горит.
— Мотивация моего возвращения очень простая — бокс в моих венах и жилах. Я не смог так просто взять и уйти. Хотя думал, что смогу, — цитирует боксёра пресс-служба Федерации бокса России.
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Предыдущий поединок с участием Дениса прошёл в ноябре прошлого года в Монте-Карло. В тот томный вечер в одном из самых старейших игорных заведений планеты Лебедев нанёс поражение американцу Майку Уилсону. После этого российский спортсмен планировал встретиться на ринге с украинцем Александром Усиком, но "лучший боксёр 2018 года" принял решение перейти в тяжёлый вес, отказавшись от всех своих поясов в крузервейте.
Вновь вернувшись в дело, Белый Лебедь жаждал встречи с конголезцем Илунгой Макабу, победившим в двух поединках подряд в России Дмитрия Кудряшова и Алексея Папина. Но "месть по-русски" пока откладывается: сторонам не удалось договориться по условиям, и вместо Макабу на бой против Лебедева в Красноярске выйдет Мчуну.
Южноафриканский атлет провёл в ринге 26 поединков, одержав победу в 21 из них (13 КО). Боксёр по прозвищу The Rock выступает преимущественно в ЮАР и изредка в США. На данный момент Табисо идёт на победной серии из двух поединков.
Несмотря на то что тренерский штаб Лебедева считает южноафриканца точной копией Илунги Макабу, всё же уровень двух африканских боксёров разный и уж точно не в пользу Мчуну. Предстоящий бой вряд ли станет лёгкой прогулкой для Дениса, но шансов на победу у гостя из ЮАР практически нет. Класс и опыт экс-чемпиона мира заметно выше. Чем будет заниматься Белый Лебедь дальше — загадка. Возможно, всё же постарается расквитаться за россиян с Макабу. Хорошая мотивация для выходящего на ринг в голубом берете боксёра…
Лебедев — Макабу
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC Silver
21 декабря, 18:00 (мск)
Прямая трансляция: "Матч ТВ"