СКА подписал новый контракт с вратарём Самоновым

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Фото © Пресс-служба ХК СКА

Соглашение петербургского клуба с 24-летним голкипером рассчитано до 30 апреля 2022 года.

Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с голкипером команды Александром Самоновым. Трудовое соглашение рассчитано до 30 апреля 2022 года, сообщает пресс-служба команды с берегов Невы.

Напомним, в октябре текущего года голкипер перебрался из "Витязя" в СКА. В составе армейцев Самонов принял участие в десяти играх, отражая в среднем 93,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,83. Также в этом году на Кубке Первого канала в матче против сборной Швеции (3:4) Александр дебютировал за сборную России.

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