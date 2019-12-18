СКА подписал новый контракт с вратарём Самоновым

Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с голкипером команды Александром Самоновым. Трудовое соглашение рассчитано до 30 апреля 2022 года, сообщает пресс-служба команды с берегов Невы.
Отличные новости!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) December 18, 2019
СКА подписал новое соглашение с голкипером Александром Самоновым. Контракт рассчитан до 30 апреля 2022 года 👍🏻 pic.twitter.com/hWX5m5OuRH
Напомним, в октябре текущего года голкипер перебрался из "Витязя" в СКА. В составе армейцев Самонов принял участие в десяти играх, отражая в среднем 93,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,83. Также в этом году на Кубке Первого канала в матче против сборной Швеции (3:4) Александр дебютировал за сборную России.