"Уставший вид". Загитова показала, как тренируется после своего "ухода"

Олимпийская чемпионка отрепетировала номер из прошлогоднего показательного выступления в образе Лары Крофт.

Фигуристка Алина Загитова опубликовала видео с тренировки. Поклонники завалили девушку различными комментариями: "уставший вид", "долой скептиков", "изысканная дива" и др.

Вероятнее всего, именно эту программу Загитова представит перед хоккейным матчем СКА — ЦСКА в Санкт-Петербурге, где выступит перед началом.

Ранее президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков отметил, что в разгоревшемся скандале с уходом Загитовой виноваты журналисты.

"Кто это роток открыл? Дайте лупу". Плющенко наехал на члена группы Тутберидзе