"Устала, что меня считают больной". Дочь Тутберидзе ответила хейтерам

Фигуристка Диана Дэвис написала пост у себя на странице в социальной сети, где рассказала о состоянии здоровья.

Дочь известного тренера Этери Тутберидзе, Диана Дэвис, в детстве пострадала от врачебной ошибки, когда ей прописали антибиотики. Из-за осложнений у неё развилась тугоухость, мешающая слышать полноценно. Несмотря на это, она выступает в танцах на льду, где нет сложных поддержек и элементов, которые могут осложнить её болезнь.

Теперь девушка откровенно рассказала о своём состоянии здоровья.

— Я уже устала читать, что вы считаете меня больной и слабослышащей, что у меня нет будущего из-за этой болезни. Так вот, хочу вам сказать, что я живу обычной жизнью, учусь в обычной школе, прекрасно слышу и разговариваю с людьми, — отметила она.

Также она заявила, что смогла адаптироваться к жизни.

— У меня были раньше проблемы: я не совсем понимала речь, потому что люди говорили нечётко, я же стеснялась и почти не общалась с людьми, — призналась Диана. — Но в какой-то момент решила, что буду развивать свой слух. Я отказалась от аппаратов и от всего, что мне предлагали, и пришла к тому, что я раскрылась и стала прекрасно слышать. Я смогла себя адаптировать.

Помимо этого она обратилась ко всем, кто испытывает проблемы со слухом, сообщив, что нет ничего невозможного.

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