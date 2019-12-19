Супруга Овечкина показала милейшее видео, как хоккеист катает сына на спине

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На видео, снятом дома у Овечкиных, капитан "Кэпиталз" проводит свободное от хоккея время в кругу семьи.

Жена российского нападающего клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала видео, где лидер "столичных" играет с их сыном Сергеем. Ови посадил своего первенца на спину и прокатил его по комнате.

В текущем сезоне Овечкин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 21 шайбу и отдал 12 результативных передач. Его "Вашингтон" с 53 очками занимает первое место в Восточной конференции.

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