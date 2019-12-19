Жарче, чем на поле. После "эль-класико" в Барселоне полиция жёстко била людей

Изначально "эль-класико" должно было состояться 26 октября, но из-за массовых забастовок и беспорядков встречу перенесли на 18 декабря. Однако это не спасло ситуацию — после игры на улицах Барселоны начался настоящий ад.

Матч "Барселона" — "Реал", который приковывает внимание всего мира, закончился массовыми беспорядками. При этом на саму игру было задействовано около четырёх тысяч человек из правоохранительных органов. Они не допускали на стадион тех, кто приходил с плакатами с политическими лозунгами. Правда, пара баннеров со словами "Испания, сядь и поговори" всё же появилась на стадионе.

И если во время матча всё прошло более или менее спокойно, то уже после начался настоящий ад. Демонстранты, которые борются за независимость Каталонии, устроили массовые беспорядки, что пришлось вмешаться вооружённым полицейским.

В результате сотни человек, включая даже случайных прохожих, получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения. На видео, опубликованном выше, видно, как полицейские бьют дубинкой по рёбрам простую девушку.

Напомним, в последние месяцы в Барселоне проходят протесты, связанные с борьбой за независимость от Испании. Активисты также призывают освободить политзаключённых, которые получили срок за свою деятельность.

Перед матчем "Реал" передвигался по городу на автобусе без эмблемы.