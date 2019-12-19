Жарче, чем на поле. После "эль-класико" в Барселоне полиция жёстко била людей

Матч "Барселона" — "Реал", который приковывает внимание всего мира, закончился массовыми беспорядками. При этом на саму игру было задействовано около четырёх тысяч человек из правоохранительных органов. Они не допускали на стадион тех, кто приходил с плакатами с политическими лозунгами. Правда, пара баннеров со словами "Испания, сядь и поговори" всё же появилась на стадионе.
#SpainSitAndTalk. You can't say it much more clearly...#FreeCatalanPoliticalPrisoners#LaForçaDeLaGent#Barça@tsunami_dem pic.twitter.com/eAtfEVv47A— M Strubell (@mstrubell_EN) December 19, 2019
И если во время матча всё прошло более или менее спокойно, то уже после начался настоящий ад. Демонстранты, которые борются за независимость Каталонии, устроили массовые беспорядки, что пришлось вмешаться вооружённым полицейским.
В результате сотни человек, включая даже случайных прохожих, получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения. На видео, опубликованном выше, видно, как полицейские бьют дубинкой по рёбрам простую девушку.
Напомним, в последние месяцы в Барселоне проходят протесты, связанные с борьбой за независимость от Испании. Активисты также призывают освободить политзаключённых, которые получили срок за свою деятельность.
Перед матчем "Реал" передвигался по городу на автобусе без эмблемы.