Чемпиону FNG не дают титульный бой! Сам Бикрёв объяснил почему

Действующий чемпион организации Fight Nights Global в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв проведёт 28 декабря поединок с соперником из Сербии Александром Янковичем. Но бой в Москве не будет носить статус титульного. О причинах такого решения, возможности реванша с Максимом Буториным, взаимоотношениях с Камилом Гаджиевым и "Битве за хайп" боец по прозвищу Деревяшка рассказал в интервью Лайфу.

— Дмитрий, 28 декабря у тебя состоится поединок с малоизвестным в России бойцом Александром Янковичем из Сербии. Немного странная ситуация: ты чемпион организации FNG, но на кону не будет стоять пояс. С чем связано это решение промоушена и почему бой именно против Янковича, а не, к примеру, кого-то из российских топов, более понятных публике?

— Ситуация такая вышла потому, что не было понимания от российских топов и их желания выступить в Fight Nights Global. Сербский боец Александр Янкович согласился. Единственная проблема была в том, что он не очень известен российской публике, исходя из этого и было принято решение FNG о том, что этот бой не титульный, а будет просто рейтинговым. Я хотел выступить до конца года, готовился, поэтому и согласился на такой поединок. Не вижу в этом проблемы для себя.

— В начале 2019 года ты провёл поединок с Максимом Буториным, номинированный на "Бой года". Ваша схватка получилась весьма упорной, и, судя по комментариям, много фанатов ММА считают, что Буторин не проиграл. Как ты относишься к идее реванша против Буторина?

— Про бой с Буториным могу сказать, что поединок получился славным, очень зрелищным. Сам его пересматривал несколько раз, затаив дыхание. На самом деле многие, кто говорит [так], — это фанаты Максима! Они активно высказывают свою позицию, выражают её в комментариях в соцсетях. Адекватная оценка была сделана судьями, поэтому нет никаких сомнений ни у меня, ни у моей команды, да и у всех тех, кто более-менее понимает в ММА. Действительно, в четвёртом и пятом раундах я не был особо активен, но на тот момент я уже считал, что победа за мной, и хотел просто довести бой до конца. Если в будущем наш бой всё-таки повторится, до решения, конечно, доводить не стану, чтобы всё было ясно и понятно. Сейчас мы идём по другому пути развития, хотя, конечно, я ничего плохого в нашем реванше не вижу.

— Ещё один боец, с которым было бы интересно увидеть тебя в клетке, — Шамиль Амиров. В "Инстаграме" можно было заметить, как вы оба в целом выразили согласие на проведение этого поединка. Увидим ли мы этот бой в ближайшее время, интересен ли он тебе?

— Бой с Шамилем Амировым мне более интересен, чем второй бой с Буториным. Амиров базовый вольник, я хотел бы проверить свои навыки в борьбе. Он же чемпион Европы по вольной борьбе, хотя и по молодёжи, но всё равно это достойная и непростая заслуга. Поэтому нацелен больше на этот поединок, нежели на реванш. И второй немаловажный момент, что Шамиль Амиров имеет очень большую поддержку со стороны своих земляков — дагестанцев, и поэтому думаю, что это мог бы получиться очень громкий бой.

— Дмитрий, не секрет, что FNG переживает сейчас не самые лучшие времена: много бойцов покинули организацию. Расскажи о своих планах в этой компании в целом на 2020 год? Тебе наверняка предлагают контракты другие промоушены, но ты пока в FNG. С чем это связано, возможно, с дружескими отношениями с Камилом Гаджиевым?

— Наверное, это самый часто задаваемый вопрос про дела Fight Nights Global. Но ведь промоушен гремит, он на слуху! Камил проводит турниры, и они интересны большой аудитории. Сейчас, конечно, появилось много хейтеров, но это ерунда. Не вижу никаких сложностей в делах FNG сейчас, и в сложившейся тяжёлой для них ситуации они смогли реабилитироваться. По поводу других контрактов скажу так: да, на сегодняшний день есть много интересных предложений, но пока у меня складываются хорошие отношения с FNG, я не вижу смысла что-то менять. Дальше мне интересны только громкие противостояния, и надеюсь, что FNG сможет мне их организовать, так что мы ещё пошумим.

— Сейчас в России набирает обороты промоушен Амирана Сардарова "Битва за хайп". В нём уже приняли участие многие профессиональные бойцы. Было бы тебе интересно там засветиться, провести бой с каким-нибудь популярным спортсменом, возможно, не из области ММА? Как ты в целом относишься к такого рода шоу, на твой взгляд, это скорее популяризирует смешанные единоборства или дискредитирует?

— По поводу "Битвы за хайп" могу сказать, что это интересная история. Амиран нашёл нишу, раскрутил её, и сейчас она качает. Весь этот проект в целом популяризирует ММА, даже люди, которые далеки от нашего спорта, сейчас проявляют к нему интерес. По поводу участия профессиональных бойцов в организации — это глупости, есть там некоторые товарищи, конечно, но больший интерес вызывают бои людей, которые имеют популярность, подписчиков, охваты в "Инстаграме" или "Ютубе" и при этом не являются профессиональными бойцами. Поэтому я даже близко не собираюсь там блистать, но сходить как зритель и просто посмотреть — с большим удовольствием!