ЦСКА победил СКА в битве лидеров Запада

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Фото © Пресс-служба ХК ЦСКА

Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге на "Газпром-арене" с минимальным счётом (1:0) обыграл питерский СКА.

В первых двух периодах командам отличиться не удалось. Единственную и, как оказалось, победную шайбу в середине третьего периода забросили московские армейцы: нападающий Антон Слепышев нашёл пасом форварда Сергея Калинина и тот в касание вогнал шайбу под перекладину ворот Магнуса Хелльберга.

Благодаря этой победе подопечные Игоря Никитина вернули себе первое место в Западной конференции, обойдя на одно очко петербургскую команду.

Регулярный чемпионат КХЛ

  • СКА — ЦСКА — 0:1 (0:0; 0:0; 0:1)
  • "Йокерит" — "Локомотив" — 4:5 Б (2:1; 1:2; 1:1; 0:0; 2:3)
  • "Динамо" М — "Северсталь" — 8:1 (1:1; 4:0; 5:0)
  • "Витязь" — "Динамо" Р — 1:0 (0:0; 0:0; 1:0)
  • "Ак Барс" — "Салават Юлаев" — 2:1 (0:0; 2:1; 0:0)
  • "Авангард" — "Сибирь" — 3:1 (1:1; 1:0; 1:0)
  • "Трактор" — "Амур" — 2:3 Б (0:1; 1:0; 1:1; 0:0; 1:2)
  • "Автомобилист" — "Нефтехимик" — 4:3 (2:1; 2:2; 0:0)
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