ЦСКА победил СКА в битве лидеров Запада

В первых двух периодах командам отличиться не удалось. Единственную и, как оказалось, победную шайбу в середине третьего периода забросили московские армейцы: нападающий Антон Слепышев нашёл пасом форварда Сергея Калинина и тот в касание вогнал шайбу под перекладину ворот Магнуса Хелльберга.
50` Слепышев пасом из-за ворот нашел Калинина, и Сергей в касание под перекладину! 0:1 pic.twitter.com/MJ47K6Pdkx— ХК ЦСКА Москва (@hccska) December 19, 2019
Благодаря этой победе подопечные Игоря Никитина вернули себе первое место в Западной конференции, обойдя на одно очко петербургскую команду.
Регулярный чемпионат КХЛ
- СКА — ЦСКА — 0:1 (0:0; 0:0; 0:1)
- "Йокерит" — "Локомотив" — 4:5 Б (2:1; 1:2; 1:1; 0:0; 2:3)
- "Динамо" М — "Северсталь" — 8:1 (1:1; 4:0; 5:0)
- "Витязь" — "Динамо" Р — 1:0 (0:0; 0:0; 1:0)
- "Ак Барс" — "Салават Юлаев" — 2:1 (0:0; 2:1; 0:0)
- "Авангард" — "Сибирь" — 3:1 (1:1; 1:0; 1:0)
- "Трактор" — "Амур" — 2:3 Б (0:1; 1:0; 1:1; 0:0; 1:2)
- "Автомобилист" — "Нефтехимик" — 4:3 (2:1; 2:2; 0:0)