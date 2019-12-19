ЦСКА победил СКА в битве лидеров Запада

Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге на "Газпром-арене" с минимальным счётом (1:0) обыграл питерский СКА.

В первых двух периодах командам отличиться не удалось. Единственную и, как оказалось, победную шайбу в середине третьего периода забросили московские армейцы: нападающий Антон Слепышев нашёл пасом форварда Сергея Калинина и тот в касание вогнал шайбу под перекладину ворот Магнуса Хелльберга.

50` Слепышев пасом из-за ворот нашел Калинина, и Сергей в касание под перекладину! 0:1 pic.twitter.com/MJ47K6Pdkx — ХК ЦСКА Москва (@hccska) December 19, 2019

Благодаря этой победе подопечные Игоря Никитина вернули себе первое место в Западной конференции, обойдя на одно очко петербургскую команду.

Регулярный чемпионат КХЛ