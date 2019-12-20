"Динамо" подписало новый контракт с главным тренером Новиковым

На сайте московского клуба сообщили, что Кирилл Новиков и его тренерский штаб подписали новые трудовые соглашения.

Новый контракт с Кириллом Новиковым рассчитан на 1,5 года. Отмечается, что в ближайшее время клуб пополнит ещё один тренер, а также тренер по физподготовке.

Очень рад продлить соглашение со своим родным клубом. Всё-таки в "Динамо" для меня прошла почти вся моя жизнь. Сделаем всё возможное, чтобы команда добивалась результата и занимала те позиции, которых достойна и которые должна занимать Кирилл Новиков

Напомним, что Новиков сменил Дмитрия Хохлова в октябре этого года. При нём у команды четыре победы, две ничьи и одно поражение.