Кто был лучшим теннисистом в этом году: Медведев, Рублёв или Хачанов?
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Даниил Медведев
Безусловно, главным героем уходящего года является Даниил Медведев. 23-летний москвич провёл лучший сезон в своей карьере. Смотрите сами: он сыграл в шести финалах подряд, где одержал четыре победы (это были турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае).
Главным успехом можно считать выход в финал турнира Большого шлема (US Open), что с российскими теннисистами не случалось со времён Марата Сафина. Это наделало столько шумихи, что Первый канал в срочном порядке купил права на трансляцию и показал матч в прямом эфире.
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Даня в этом году успел взлететь на четвёртую строчку в мировом рейтинге, но заканчивает год на пятом месте. Но это всё равно очень круто!
За свои заслуги Медведев получил звание "Заслуженный мастер спорта".
Андрей Рублёв
Пошуметь удалось и Андрею Рублёву. 22-летний россиянин на турнире в Цинциннати (США) уверенно в двух сетах победил самого Роджера Федерера! И эта победа стала поистине сенсационной и важной для Андрея.
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В этом сезоне Рублёв также смог дойти до финала турнира в Индиан-Уэллсе и взять в Москве Кубок Кремля. И самое интересное, что финал российского турнира состоялся в день его рождения, не победить было бы очень обидно. Для Андрея этот титул стал вторым в карьере.
Карен Хачанов
Есть чем похвастаться и нашему теннисисту Карену Хачанову. Титулов он не завоевал, но благодаря выходу в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции (турнир Большого шлема) поднялся впервые в карьере на 10-ю строчку мирового рейтинга.
В общем, теннисисты нас в этом году много радовали, а кто был лучшим — решать тебе!
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