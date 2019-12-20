Корейский Зомби и Нурмагомедов зажгут на последнем в этом году турнире UFC

Завтра, 21 декабря, в городе Пусане, Южная Корея, состоится последний в 2019 году турнир компании Ultimate Fghting Championship — UFC Fight Night 165.

Шоу в Восточной Азии возглавит выступление любимца местной публики Чен Сунг Джанга, более известного как Корейский Зомби, против легендарного американского бойца, экс-чемпиона UFC Фрэнки Эдгара. Также участие в ивенте примет топовый российский проспект Саид Нурмагомедов.

38-летний Фрэнки Эдгар (23-7-1) после двух поражений в трёх последних поединках планировал попробовать себя в легчайшем дивизионе, но волею судьбы смог отсрочить свой уход из категории полулегковесов, получив возможность возглавить турнир в Южной Корее.

Противостоять Ответу, напомнившему своей новой причёской героя Роберта де Ниро в культовой драме Мартина Скорсезе "Бешеный бык", будет самый популярный кореец в ММА Чен Сунг Джанг (15-5-0).

Сложно в это поверить, но все семь выступлений Корейского Зомби в UFC были отмечены бонусом "Бой вечера". 32-летний азиат — ультраяркий боец, каждый раз устраивающий в клетке настоящее шоу. И для этого Джангу необязательно побеждать. Проиграв за одну секунду до окончания пятираундового поединка экзотическим нокаутом Яиру Родригесу, Корейский Зомби в следующем выступлении "уничтожил" за 58 секунд Ренато Карнейро. Также нельзя не отметить тот факт, что все семь выступлений Чен Сунга не дошли до судейского решения.

Для Фрэнки Эдгара победа над корейским бойцом — прекрасная возможность вновь получить титульный шанс, учитывая, что гегемония уже побеждавшего Ответа Макса Холлоуэя закончена, и теперь в полулёгком дивизионе новый король — Александр Волкановски. А значит, и новые возможности…

В случае поражения Эдгар без замедления спустится в легчайшую весовую категорию, где, судя по всему, и закончит свою славную карьеру. Но вряд ли даже смена категории позволит Фрэнки вновь ощутить сладость чемпионства, учитывая, какие имена сейчас водятся в бантамвейте. Помимо действующего обладателя пояса Генри Сехудо это и Марлон Мораес, и Алджэмейн Стерлинг, и, конечно, наш Пётр Ян.

Что касается Корейского Зомби, то, если ему удастся пройти барьер в лице Эдгара, он попадёт в четвёрку сильнейших, и с огромной долей вероятности можно будет спрогнозировать проведение претендентского боя между корейцем и Забитом Магомедшариповым. Как бы это прагматично ни звучало, но Zabeast выгодно, чтобы победу в завтрашнем поединке одержал не его одноклубник Фрэнки Эдгар, а Корейский Зомби. Иначе все карты будут спутаны…

27-летний Саид Нурмагомедов (13-1-0) проведёт на завтрашнем ивенте свой третий поединок в UFC, выйдя на бой против бразильца Раони Барселоса (14-1-0). Дагестанский представитель бойцовского клуба "Ахмат" две предыдущие встречи в восьмиугольнике выиграл, превзойдя раздельным решением судей Джастина Скоггинса и нокаутировав в первом раунде Рикардо Рамоса.

Раони Барселос также идёт пока без осечек в UFC, одержав три победы кряду. На кону предстоящего противостояния — попадание в топ-15.

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