Экс-жена хоккеиста Зайцева написала заявление в СК на Катю Гордон

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Фото © instagram.com/katyagordon

Маргарита Зайцева обиделась на известную правозащитницу за опубликованные видеозаписи её частной жизни.

Бывшая супруга хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита написала заявление в СК на своего тестя Игоря Зайцева и Екатерину Гордон. Об этом сообщает Mash.

Тесть Маргариты Зайцевой опубликовал видео со скрытых камер, отправив их СМИ, а также Гордон.

<p>Фото © <a href="https://t.me/breakingmash" target="_blank">Mash</a></p>

Сама Гордон уже прокомментировала это у себя в соцсети.

— Когда юристы подают на юристов — это, чтобы вы понимали, самая дешёвая и беспомощная возня, которая возможна в нашей профессии, — написала она в "Инстаграме".

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Адвокаты Маргариты Готовцевой подали на меня в СК РФ. Когда юристы подают на юристов - это, чтобы вы понимали, самая дешевая и беспомощная возня, которая возможна в нашей профессии. Эти бесполезные полупрофессиональные бабенки даже не удосужились почитать закон (видео, которое опубликовала я, было обнародовано до меня неоднократно). Я лишний раз подумала о том, что я очень верно когда-то решила перестать сотрудничать с мадам Дубровской, которая всегда была ленивой сплетницей и никем больше. #делозайцева #юристы #адвокаты

Публикация от Katya Gordon (@katyagordon)

Ранее бывшая жена хоккеиста призналась, что боится бывшего мужа, который может вывезти детей за границу.

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