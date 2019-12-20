Экс-жена хоккеиста Зайцева написала заявление в СК на Катю Гордон

Маргарита Зайцева обиделась на известную правозащитницу за опубликованные видеозаписи её частной жизни.

Бывшая супруга хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита написала заявление в СК на своего тестя Игоря Зайцева и Екатерину Гордон. Об этом сообщает Mash.

Тесть Маргариты Зайцевой опубликовал видео со скрытых камер, отправив их СМИ, а также Гордон.

Сама Гордон уже прокомментировала это у себя в соцсети.

— Когда юристы подают на юристов — это, чтобы вы понимали, самая дешёвая и беспомощная возня, которая возможна в нашей профессии, — написала она в "Инстаграме".

Ранее бывшая жена хоккеиста призналась, что боится бывшего мужа, который может вывезти детей за границу.