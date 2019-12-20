Экс-жена хоккеиста Зайцева написала заявление в СК на Катю Гордон

Бывшая супруга хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита написала заявление в СК на своего тестя Игоря Зайцева и Екатерину Гордон. Об этом сообщает Mash.
Тесть Маргариты Зайцевой опубликовал видео со скрытых камер, отправив их СМИ, а также Гордон.
Сама Гордон уже прокомментировала это у себя в соцсети.
— Когда юристы подают на юристов — это, чтобы вы понимали, самая дешёвая и беспомощная возня, которая возможна в нашей профессии, — написала она в "Инстаграме".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Адвокаты Маргариты Готовцевой подали на меня в СК РФ. Когда юристы подают на юристов - это, чтобы вы понимали, самая дешевая и беспомощная возня, которая возможна в нашей профессии. Эти бесполезные полупрофессиональные бабенки даже не удосужились почитать закон (видео, которое опубликовала я, было обнародовано до меня неоднократно). Я лишний раз подумала о том, что я очень верно когда-то решила перестать сотрудничать с мадам Дубровской, которая всегда была ленивой сплетницей и никем больше. #делозайцева #юристы #адвокаты
Ранее бывшая жена хоккеиста призналась, что боится бывшего мужа, который может вывезти детей за границу.