Саид Нурмагомедов впервые проиграл в UFC

В эти минуты в Пусане (Южная Корея) проходит заключительный в 2019 году турнир UFC Fight Night 165, одним из участников которого стал единственный россиянин в карде Саид Нурмагомедов (13-2-0). Увы, для поклонников смешанных единоборств из России сегодня 27-летний махачкалинец потерпел первое поражение в лучшей лиге мира.

Соперником россиянина стал бразильский проспект Раони Барселос (15-1-0), бой с которым у Саида должен был состояться ещё весной, но по причине болезни Нурмагомедов был вынужден отказаться от этого поединка и поездки в Бразилию. Раони дождался Саида в Южной Корее, остановив винстрик дагестанца из семи поединков, включая два боя в UFC.

Представитель бойцовского клуба "Ахмат" агрессивнее начал поединок, расстреливая противника различными ударами преимущественно ног и джебами. Нурмагомедов имел заметное преимущественно в длине конечностей, чем умело и пользовался в ходе боя.

В первом раунде Саид практически без вопросов забрал симпатии судей, раз за разом попадая по бразильцу хлёсткими хай-киками, прямыми ударами ног и бэкфистами. Барселос запомнился в первой пятиминутке разве что захватом спины, но развить успех южноамериканец не смог, позволив дагестанцу выйти из этого положения и вновь поработать на дальней дистанции.

Во втором раунде сценарий оказался идентичным. Нурмагомедов был гораздо подвижнее на ногах, больше бил и вёл поединок. Но вновь в концовке раунда Раони удалось зайти за спину оппоненту, на этот раз повиснув на нём плотным "рюкзаком". Забрать шею бразильцу не удалось, но, как оказалось, судьи оценили эту угрозу выше, чем все удары россиянина.

Решающим стал третий раунд. Саид не стал ничего менять в своей игре, продолжая работать на дальней дистанции. 32-летний уроженец Рио в свою очередь стал увереннее заходить в клинч в попытке зацепить оппонента хуками и ударами локтей. Кульминацией поединка стал эпизод, в котором Нурмагомедов, исполняя удар с разворота, ногой попал в блок бразильца, мгновенно упав на канвас.

Раони, оказавшись в позиции маунт, стал плести различные "паутины", пытаясь завершить бой болевым или удушающим приёмом. Однако гибкий и тягучий Нурмагомедов смог отзащищаться, за 10 секунд до окончания схватки даже поднявшись на ноги. Вновь судьи предпочтительнее оценили именно борцовские навыки бразильца, нежели атакующий арсенал россиянина.

По итогам трёх раундов единогласным решением победителем был признан Раони Барселос. Саид Нурмагомедов терпит первое поражение в UFC, которое на порядок отдаляет махачкалинца от попадания в топ-15.