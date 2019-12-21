Корейский Зомби "уничтожил" легенду UFC в первом раунде

Настоящим сумасшествием завершился турнир UFC Fight Night 165 в Южной Корее. Любимец местной публики и мировая звезда ММА Чен Сунг Джанг по прозвищу Корейский Зомби устроил настоящее одностороннее избиение экс-чемпиону UFC Фрэнки Эдгару, одержав пятую досрочную победу в "восьмиугольнике".

Как отмечал Лайф ранее, 32-летний южнокореец является одним из самых зрелищных бойцов в истории UFC. Все семь выступлений Джанга в ведущем промоушене планеты были отмечены бонусами. Наверняка не станет исключением и сегодняшний бой азиата.

38-летний Фрэнки буквально вбежал из раздевалки в клетку, но такого же задора в бою у старины Эдгара уже не было за весь скоротечный бой, который продлился чуть более трёх минут. Ответ запомнился лишь одной попыткой тейкдауна. Сделать что-то большее Фрэнки попросту не успел…

Корейский Зомби практически с первого же попадания "затуманил" голову американцу. К чести экс-чемпиона UFC, он продемонстрировал настоящую мужскую выдержку, до поры до времени выдерживая десятки попаданий хозяина клетки в стойке, особенно в партере.

Чудом поднявшись в стойку, Эдгар вновь отправился на канвас, но на этот раз шансов "выжить" у американца не было. Чен Сунг закончил дело градом добивающих ударов по переставшему защищаться Ответу, заставив рефери поединка Марка Годдарда остановить избиение.

Корейский Зомби вновь заставляет мир ММА заговорить о себе! Джанг как минимум попадает в топ-4 и близок к чемпионскому бою. После выступления триумфатор шоу в Пусане вызвал на поединок новоиспечённого чемпиона в полулёгком весе Александра Волкановски.

Но удовлетворит ли руководство UFC просьбу корейца — вопрос. Безусловно, Корейский Зомби — самый яркий и зрелищный боец дивизиона, но выше спортсмена из Восточной Азии в рейтинге стоят такие ребята, как Макс Холлоуэй, Брайан Ортега и Забит Магомедшарипов. Именно с кем-то из них Чен Сунг, скорее всего, проведёт претендентский поединок, прежде чем получит право бросить вызов Волкановски в клетке. Надеемся, что в следующий раз зажжёт на пару с Корейским Зомби именно Забит. Два ярких, атакующих и ударных стиля под разной философией. Это определённо именно то, чего хотят увидеть фанаты смешанных единоборств. Победитель получает всё!

UFC Fight Night 165

21 декабря, Пусан

Результаты турнира

Основной кард

Полулёгкий вес: Корейский Зомби победил Фрэнки Эдгара техническим нокаутом в первом раунде.

Полутяжёлый вес: Волкан Оздемир победил Александра Ракича раздельным решением судей.

Полулёгкий вес: Чарльз Джордейн победил Ду Хо Чоя техническим нокаутом во втором раунде.

Полутяжёлый вес: Да Ун Джанг победил Майка Родригеcа нокаутом в первом раунде.

Средний вес: Юн Йонг Пак победил Марка Андре-Барио единогласным решением судей.

Легчайший вес: Кунг Хо Канг победил Пинюаня Лю раздельным решением судей.