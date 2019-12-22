Кучеров забросил 200-ю шайбу в НХЛ

Однако это достижение россиянина не спасло его "Тампу" от поражения в выездной игре против "Вашингтона".

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ клуб "Вашингтон Кэпиталз" на домашнем льду со счётом 3:1 одержал победу над командой "Тампа-Бэй Лайтнинг". Автором победной шайбы стал защитник "Кэпиталз" Дмитрий Орлов. Россиянин за шесть минут до конца третьего периода при счёте 1:1 мощным броском от синей линии пробил голкипера "молний" Кертиса Макэлхинни. Ассистировал Дмитрию во взятии ворот соотечественник Евгений Кузнецов.

ORLY DOES IT AGAIN TO TAMPA! pic.twitter.com/s38rCS4FDa — Washington ☃️ Capitals (@Capitals) December 22, 2019

Также за "Вашингтон" отличились Радко Гудас (25') и Ник Дауд (58'). Единственную шайбу в составе "Тампы" забросил Никита Кучеров. Для российского нападающего этот гол стал 12-м в текущем сезоне и 200-м в заокеанской карьере НХЛ.

200 and counting. 🔥 pic.twitter.com/gdZGhStn72 — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) December 22, 2019

"Вашингтон" с 57 очками является единоличным лидером Восточной конференции. "Тампа", потерпев второе подряд поражение, занимает 11-е место (38 очков), отставая от зоны плей-офф на три балла.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" — "Тампа-Бэй Лайтнинг" — 3:1 (0:0; 1:0; 2:1)