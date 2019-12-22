Хоккеисты "Спартака" приехали на матч с "Барысом" на ретроавтомобилях

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Вместо привычного клубного автобуса спартаковцы пересели на автомобили 70-х годов — ГАЗ-24 "Волга".

Хоккеисты и тренерский штаб московского "Спартака" приехали на домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против казахстанского "Барыса" на ретроавтомобилях ГАЗ-24 "Волга".

"Спартак" сегодня на "ЦСКА-арене" проводит ретроматч. Спартаковцы вышли на игру в свитерах 70-годов. Именно тогда красно-белая команда добыла своё последнее чемпионство. После первого периода подопечные Олега Знарока благодаря голу нападающего Ильи Зубова ведут с минимальным счётом.

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