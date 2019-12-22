Хоккеисты "Спартака" приехали на матч с "Барысом" на ретроавтомобилях

Хоккеисты и тренерский штаб московского "Спартака" приехали на домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против казахстанского "Барыса" на ретроавтомобилях ГАЗ-24 "Волга".
Приветствуем вас в «Парке Легенд», где в 17:15 #Спартак начнёт #ретроматч против «Барыса». pic.twitter.com/jnn1dTgNgO— Spartak Moscow (@spartak_hc) December 22, 2019
"Спартак" сегодня на "ЦСКА-арене" проводит ретроматч. Спартаковцы вышли на игру в свитерах 70-годов. Именно тогда красно-белая команда добыла своё последнее чемпионство. После первого периода подопечные Олега Знарока благодаря голу нападающего Ильи Зубова ведут с минимальным счётом.