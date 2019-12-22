ЦСКА в Подольске разгромил "Витязь"

Московский ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги разгромил подольский "Витязь". Главным творцом победы московского клуба стал нападающий Михаил Григоренко, отправивший в ворота "богатырей" две шайбы и отметившийся результативной передачей.
"Витязь" на старте первого периода стараниями Александра Сёмина открыл счёт, используя численное преимущество. В первой половине второй 20-минутки в течение 130 секунд армейцы трижды поразили ворота подмосковной команды. По голу забили Марио Кемпе (большинство), Михаил Григоренко (большинство) и Павел Карнаухов.
27` Миша Григоренко в большинстве выводит нас вперед - 1:2 pic.twitter.com/9GK6spxvC2— ХК ЦСКА Москва (@hccska) December 22, 2019
В заключительном периоде красно-синие повторили свой успех и довели счёт матча до разгромного. Дубль оформил Григоренко. Ещё по шайбе забросили Сергей Толчинский и Мэт Робинсон — 6:1.
43` Попов просто пас-конфетку отдал на Толчи! Ну и №10 красиво разобрался - 1:4 pic.twitter.com/lxvFu2uOWV— ХК ЦСКА Москва (@hccska) December 22, 2019
ЦСКА празднует пятую победу подряд, набирает очередные два очка и сохраняет за собой первое место в Западной конференции.
Регулярный чемпионат КХЛ
- "Витязь" — ЦСКА — 1:6 (1:0; 0:3; 0:3)
- "Динамо" М — "Сочи" — 3:1 (0:0; 1:1; 2:0)
- СКА — "Металург" М — 2:1 (0:0; 1:0; 1:1)