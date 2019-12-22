ЦСКА в Подольске разгромил "Витязь"

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Дубль и результативная передача Михаила Григоренко помогли армейцам одержать пятую подряд победу в регулярном чемпионате.

Московский ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги разгромил подольский "Витязь". Главным творцом победы московского клуба стал нападающий Михаил Григоренко, отправивший в ворота "богатырей" две шайбы и отметившийся результативной передачей.

"Витязь" на старте первого периода стараниями Александра Сёмина открыл счёт, используя численное преимущество. В первой половине второй 20-минутки в течение 130 секунд армейцы трижды поразили ворота подмосковной команды. По голу забили Марио Кемпе (большинство), Михаил Григоренко (большинство) и Павел Карнаухов.

В заключительном периоде красно-синие повторили свой успех и довели счёт матча до разгромного. Дубль оформил Григоренко. Ещё по шайбе забросили Сергей Толчинский и Мэт Робинсон — 6:1.

ЦСКА празднует пятую победу подряд, набирает очередные два очка и сохраняет за собой первое место в Западной конференции.

Регулярный чемпионат КХЛ

  • "Витязь" — ЦСКА — 1:6 (1:0; 0:3; 0:3)
  • "Динамо" М — "Сочи" — 3:1 (0:0; 1:1; 2:0)
  • СКА — "Металург" М — 2:1 (0:0; 1:0; 1:1)
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