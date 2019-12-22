"Спартак" в ретроматче переиграл "Барыс"

Подопечные Олега Знарока порадовали своих прославленных ветеранов, одержав третью победу кряду.

Столичный "Спартак" в рамках регулярного чемпионата КХЛ в ретроматче на домашнем льду со счётом 3:1 победил казахстанский "Барыс".

На игру спартаковцы вышли в ретроформе дизайна 1970-х годов. Перед началом встречи символическое вбрасывание произвели прославленные ветераны спартаковского клуба во главе с Александром Якушевым.

Счёт в середине первого периода открыл форвард Илья Зубов, в одиночку разобравшийся с вратарём гостей Эдвардом Паскуалем.

В начале второго отрезка игры нападающий Артём Фёдоров увеличил преимущество красно-белых, с лёту отправив шайбу в ворота "Барыса" — 2:0.

Гости смогли вернуться в игру благодаря голу Аркадия Шестакова, забитому во втором периоде. Последующие попытки казахстанской команды сделать счёт ничейным успеха не принесли, хотя моментов у подопечных Андрея Скабелки было предостаточно. Точку в матче за 15 секунд до финальной сирены поставил спартаковец Александр Хохлачёв, поразивший пустые ворота "Барыса".

3:1 — "Спартак"одерживает очередную победу и с 49 набранными очками закрепляется на пятой строчке в Западной конференции.

Регулярный чемпионат КХЛ

"Спартак" (Москва) — "Барыс" (Нур-Султан) — 3:1 (1:0; 1:1; 1:0)