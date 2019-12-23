Панарин на тренировке сделал новогодний подарок детям

Хлебушек порадовал юных фанатов клуба "Рейнджерс", подарив им к Рождеству свои клюшки.

Российский нападающий клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин на тренировке своей команды в преддверии домашнего матча с "Анахаймом" (5:1) устроил настоящий праздник молодым болельщикам, присутствующим на занятии своих любимцев. Артемий взял со скамейки запасных несколько своих клюшек и подарил мальчишкам, чем привёл их в полный восторг.

Hi, I’m a hockey player but I’m playing Santa Claus today. 🎅 pic.twitter.com/Auv54JpNDh — New York Rangers (@NYRangers) December 21, 2019

Синерубашечники в минувшем матче разгромили "уток" со счётом 5:1. Артемий записал на свой личный счёт очередную результативную передачу.

В текущем сезоне Панарин принял участие в 35 играх регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 20 шайб и 25 раз ассистировал партнёрам.