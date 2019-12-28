Болеем за Емельяненко и Овечкина. Что из спорта нельзя пропустить в праздники

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Фото © ТАСС/Zuma / Сергей Бобылев

Если вам не хочется смотреть "голубые огоньки" в новогодние выходные, мы советуем обратить внимание на спортивные события, которых будет очень много. Вам точно есть из чего выбрать!

Фанатам футбола

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В новогодние праздники любителей футбола будут развлекать Лионель Месси, Криштиану Роналду и Денис Черышев.

Английская премьер-лига

1 января

  • "Саутгемптон" — "Тоттенхэм" (18:00, *здесь и далее время московское)
  • "Манчестер Сити" — "Эвертон" (20:30)
  • "Арсенал" — "Манчестер Юнайтед" (23:00)

2 января

  • "Ливерпуль" — "Шеффилд Юнайтед" (23:00)

Чемпионат Испании

4 января

  • "Хетафе" — "Реал" (18:00)
  • "Валенсия" — "Эйбар" (20:30)
  • "Эспаньон" — "Барселона" (23:00)

Чемпионат Италии

6 января

  • "Ювентус" — "Кальяри" (17:00)
  • "Наполи" — "Интер" (22:45)

Фанатам ММА

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В мире единоборств выбор будет небольшой, но зато какой нас ждёт поединок: Фёдор Емельяненко сразится с Куинтоном Джексоном в Японии.

29 декабря

Bellator 237: Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон (06:00)

Фанатам хоккея

Болельщикам хоккея тоже есть что посмотреть. Уже 31-го, пока жена режет салаты, вы можете поболеть за нашу молодёжку, а также все праздники смотреть матчи с Овечкиным, Панариным и Кучеровым. Они точно не заставят скучать!

Молодёжный чемпионат мира по хоккею

29 декабря

  • США — Россия (21:00)

31 декабря

  • Германия — Россия (17:00)

2 января

  • Матчи 1/4 финала

4 января

  • Полуфинальные матчи

5 января

  • Матч за третье место (17:00)
  • Финал (21:00)

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НХЛ

31 декабря

  • "Оттава" — "Питтсбург Пингвиз" (03:00)
  • "Нью-Йорк Айлендерс" — "Вашингтон" (21:00)
  • "Тампа Бэй" — "Баффало" (03:00)
  • "Нью-Йорк Рейнджерс" — "Эдмонтон" (05:00)

2 января

  • "Тампа Бэй" — "Монреаль" (03:00)
  • "Сан-Хосе" — "Питтсбург Пингвиз" (03:00)

3 января

  • "Вашингтон" — "Каролина" (03:30)

4 января

  • "Питтсбург Пингвиз" — "Монреаль" (03:00)
  • "Нью-Йорк Рейнджерс" — "Ванкувер" (03:00)

5 января

  • "Сан-Хосе" — "Вашингтон" (21:30)
  • "Флорида" — "Питтсбург Пингвиз" (01:00)
  • "Тампа-Бэй" — "Каролина" (01:00)

7 января

  • "Ванкувер" — "Тампа-Бэй" (03:00)
  • "Оттава" — "Вашингтон" (03:00)
  • "Питтсбург Пингвиз" — "Вегас" (05:00)

КХЛ

3 января

  • "Металлург" — "Автомобилист" (14:30)

7 января

  • "Спартак" — СКА (17:30)

8 января

  • "Динамо Москва" — ЦСКА (17:00)
Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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