Болеем за Емельяненко и Овечкина. Что из спорта нельзя пропустить в праздники

Фанатам футбола
В новогодние праздники любителей футбола будут развлекать Лионель Месси, Криштиану Роналду и Денис Черышев.
Английская премьер-лига
1 января
- "Саутгемптон" — "Тоттенхэм" (18:00, *здесь и далее — время московское)
- "Манчестер Сити" — "Эвертон" (20:30)
- "Арсенал" — "Манчестер Юнайтед" (23:00)
2 января
- "Ливерпуль" — "Шеффилд Юнайтед" (23:00)
Чемпионат Испании
4 января
- "Хетафе" — "Реал" (18:00)
- "Валенсия" — "Эйбар" (20:30)
- "Эспаньон" — "Барселона" (23:00)
Чемпионат Италии
6 января
- "Ювентус" — "Кальяри" (17:00)
- "Наполи" — "Интер" (22:45)
Фанатам ММА
В мире единоборств выбор будет небольшой, но зато какой нас ждёт поединок: Фёдор Емельяненко сразится с Куинтоном Джексоном в Японии.
29 декабря
Bellator 237: Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон (06:00)
Фанатам хоккея
Болельщикам хоккея тоже есть что посмотреть. Уже 31-го, пока жена режет салаты, вы можете поболеть за нашу молодёжку, а также все праздники смотреть матчи с Овечкиным, Панариным и Кучеровым. Они точно не заставят скучать!
Молодёжный чемпионат мира по хоккею
29 декабря
- США — Россия (21:00)
31 декабря
- Германия — Россия (17:00)
2 января
- Матчи 1/4 финала
4 января
- Полуфинальные матчи
5 января
- Матч за третье место (17:00)
- Финал (21:00)
НХЛ
31 декабря
- "Оттава" — "Питтсбург Пингвиз" (03:00)
- "Нью-Йорк Айлендерс" — "Вашингтон" (21:00)
- "Тампа Бэй" — "Баффало" (03:00)
- "Нью-Йорк Рейнджерс" — "Эдмонтон" (05:00)
2 января
- "Тампа Бэй" — "Монреаль" (03:00)
- "Сан-Хосе" — "Питтсбург Пингвиз" (03:00)
3 января
- "Вашингтон" — "Каролина" (03:30)
4 января
- "Питтсбург Пингвиз" — "Монреаль" (03:00)
- "Нью-Йорк Рейнджерс" — "Ванкувер" (03:00)
5 января
- "Сан-Хосе" — "Вашингтон" (21:30)
- "Флорида" — "Питтсбург Пингвиз" (01:00)
- "Тампа-Бэй" — "Каролина" (01:00)
7 января
- "Ванкувер" — "Тампа-Бэй" (03:00)
- "Оттава" — "Вашингтон" (03:00)
- "Питтсбург Пингвиз" — "Вегас" (05:00)
КХЛ
3 января
- "Металлург" — "Автомобилист" (14:30)
7 января
- "Спартак" — СКА (17:30)
8 января
- "Динамо Москва" — ЦСКА (17:00)