Билеты на камбэк Макгрегора раскупили за один день

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Бывший чемпион UFC вернётся в октагон уже 18 января, его соперником станет Дональд Серроне.

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор готовится к своему возвращению к боям. 18 января ирландец в Лас-Вегасе проведёт поединок против американца Дональда Серроне. Билеты на мероприятие UFC разлетелись всего за один день, общая выручка составила 10 миллионов долларов, сообщает инсайдер Кевин Лойл.

На счету Конора 25 боёв в UFC, 21 из которых закончился для него победой. Последний на данный момент бой Макгрегор провёл 6 октября 2018 года, в котором проиграл Хабибу Нурмагомедову.

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