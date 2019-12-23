Билеты на камбэк Макгрегора раскупили за один день

Бывший чемпион UFC вернётся в октагон уже 18 января, его соперником станет Дональд Серроне.

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор готовится к своему возвращению к боям. 18 января ирландец в Лас-Вегасе проведёт поединок против американца Дональда Серроне. Билеты на мероприятие UFC разлетелись всего за один день, общая выручка составила 10 миллионов долларов, сообщает инсайдер Кевин Лойл.

Per @danawhite #UFC246 sold out @TMobileArena on first day on sale. Gate of $10 million. — Kevin Iole (@KevinI) December 21, 2019

На счету Конора 25 боёв в UFC, 21 из которых закончился для него победой. Последний на данный момент бой Макгрегор провёл 6 октября 2018 года, в котором проиграл Хабибу Нурмагомедову.