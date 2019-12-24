О боже, а где Алина? Чего ждать от чемпионата России без Загитовой

Уход Загитовой (как она утверждает, временный) буквально подорвал фигурное катание. Хоть это решение олимпийской чемпионки и витало в воздухе в последнее время, оно всё равно оказало на спортивный мир эффект разорвавшейся бомбы. И только-только он немного поутих, как стартует чемпионат России по фигурному катанию — первый серьёзный турнир без Алины. Стоит ждать новых сенсаций?

В Красноярске стартует чемпионат России по фигурному катанию — первое серьёзное соревнование за три года, которое пройдёт без участия Алины Загитовой. Чемпионка России, Европы, мира и победительница Олимпийских игр получила все награды на свете и решила отдохнуть. Она прекрасно проводит время: выступает на хоккейных матчах, ходит по телешоу и даже осваивает парное катание, которое ей пригодится для шоу-мюзикла "Спящая красавица".

Алина долго и упорно работала на своё имя, а теперь собирает плоды своих трудов. А вот в оставленном ей профессиональном спорте кипят настоящие страсти. После сенсационного заявления Загитовой в фигурном катании переругались примерно все: Тутберидзе наехала на Плющенко, тот, конечно, не стал молчать. Досталось и Татьяне Тарасовой, которая поучаствовала во всеобщем холиваре одной ёмкой фразой: "Идите к чёртовой матери все вместе взятые!".

И, пока Загитова будет радовать зрителей на шоу в Москве, в этой атмосфере тотального безумия начнётся чемпионат России в Красноярске. Между прочим, сильнейший турнир планеты, который по уровню конкуренции легко затмит как чемпионат мира, так и тем более чемпионат Европы. Просто у нас слишком много сильных спортсменок, сейчас им предстоит бороться за место в национальной сборной. С одной стороны, всё вроде бы просто: Трусова, Щербакова и Косторная должны легко занять первые три места, как и год назад. Но возможны новые сенсации!

Кто за золотом?

Во-первых, даже если три фигуристки Тутберидзе действительно снова займут весь пьедестал, то в каком порядке? В финале Гран-при победила Алёна Косторная. Но год назад чемпионат России выиграла Анна Щербакова! Однако и Александра Трусова с колодой четверных прыжков всё ещё здесь вообще-то!

Скорее всего, вся интрига в борьбе за золото снова будет сводиться к тому, сможет ли Трусова полностью осилить свой сложнейший контент. Если Трусова не падает — она побеждает. Если падает, то уже возможны варианты. Но максимализм Александры как раз и добавляет изюминки: она не довольствуется тем, что у неё есть, а пытается исполнить всё более сложные прыжки, которые у неё не всегда получаются. Тем же занимается и Анна Щербакова — ещё одна исполнительница четверных. А вот Алёна Косторная даже с одним тройным акселем и безупречным катанием умудряется обыгрывать их обеих, потому что вообще не допускает ошибок. Кто же победит в этот раз?

Сюрприз от Императрицы

После ухода Алины Загитовой главной соперницей для чудо-девочек Тутберидзе выглядит Елизавета Туктамышева. Императрица только-только отметила 23-летие, и в современном фигурном катании вообще нет топ-спортсменок, которые бы продолжали побеждать в её возрасте. Но ученица Алексея Мишина борется не только со временем, но и с его веяниями. Туктик сделала то, что ещё недавно казалось абсолютно невозможным: освоила четверной прыжок. Сначала все вокруг твердили, что это в принципе нереально. Затем говорили, что после 18 лет — уж точно. Но Туктамышева может всё.

Более того, уже через пару недель Елизавета показала, что уже способна цеплять к четверному тулупу тройной, а с таким каскадом она абсолютно спокойно может конкурировать с Трусовой, Щербаковой и Косторной. Ведь у Лизы в рукаве ещё и тройной аксель, гигантский опыт, бойцовский характер и настоящее зрелое катание. Если все звёзды сойдутся, то Туктик может совершить очередную сенсацию и разбить тройку фигуристок Тутберидзе. Она уже заявила, что готовит сюрприз к чемпионату России. Ждём!

Привет из Канады

Евгения Медведева, похоже, преодолела все трудности смены тренера, страны и стиля катания. Двукратная чемпионка мира на этапе Гран-при в Москве снова заставила зал стоя себе рукоплескать — прямо как в лучшие годы. О возвращении Медведевой в борьбу за медали говорит буквально всё: её каскады, её катание, её уверенность в себе и её результаты! На Гран-при России она уступила только космической Александре Трусовой, но сделала очень серьёзную заявку на победу и едва не попала в финал Гран-при.

Если Евгении удастся в Красноярске повторить безупречный московский прокат, то, возможно, она сможет выгрызть себе место в сборной. Чемпионаты России она выигрывала дважды, ещё раз брала бронзу. Как насчёт ещё одной медали?

Красота спасёт мир?

У Станиславы Константиновой сейчас тяжёлые времена. На этапах Гран-при она выступила просто кошмарно, дважды заняв 11-е место из 12 участниц. Самая красивая фигуристка России сетует на переходный возраст и борьбу с лишним весом. Константинову можно уже списать со счетов, но именно в такой ситуации Станислава обычно и выдаёт лучший результат.

Например, на прошлом чемпионате России все ждали борьбу Евгении Медведевой и Алины Загитовой, а получили пятое место у одной и седьмое — у другой. А кто обошёл их обеих и номинально стал первым номером сборной? Правильно, именно Станислава Константинова! И всего каких-то девять месяцев назад петербурженка выиграла в Красноярске бронзу Универсиады. Было бы весьма символично, если бы эта красотка снова спасла свой сезон на берегах Енисея. Получится ли?

Лайф объявляет голосование за лучших спортсменов 2019 года

Чемпионат России по фигурному катанию

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27 декабря

Женщины, короткая программа

15:30 Первый канал

28 декабря

Женщины, произвольная программа

15:00 Первый канал (сайт)

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