💥 Официально: «Спартак» – лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 23, 2019
➡️ https://t.co/Z1lEPIDySI#Силавединстве pic.twitter.com/L4DBQ0Yrul
Так, лучшим российским клубом оказался московский "Спартак" (111 очков). В мировом рейтинге красно-белые занимают 34-е место. Московский ЦСКА имеет 92 очка и 45-е место. Петербургский "Зенит" занимает 57-е место с 70 очками, а столичный "Локомотив" — 97-е место с 36 очками.
А вот лучшим в мире стал мадридский "Реал" (600 очков), второе место — у мюнхенской "Баварии" (474), замыкает тройку лидеров "Барселона" (446).