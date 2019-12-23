"Спартак" — лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов

На сайте УЕФА опубликовали рейтинг лучших команд в истории ЛЧ, где оценивались результаты клубов с 1955 года по 2019-й (за победу начислялось два очка, за ничью — одно).

Так, лучшим российским клубом оказался московский "Спартак" (111 очков). В мировом рейтинге красно-белые занимают 34-е место. Московский ЦСКА имеет 92 очка и 45-е место. Петербургский "Зенит" занимает 57-е место с 70 очками, а столичный "Локомотив" — 97-е место с 36 очками.

А вот лучшим в мире стал мадридский "Реал" (600 очков), второе место — у мюнхенской "Баварии" (474), замыкает тройку лидеров "Барселона" (446).

Лайф объявляет голосование за лучших спортсменов 2019 года