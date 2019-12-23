Глушаков — о разводе: Если бы принимал всё близко к сердцу, не смог бы играть

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Фото © Instagram/glushak8

Футболист грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал свой нашумевший развод.

Суды и шум-гам ещё продолжаются. Я уже не обращаю внимания на всю ерунду вокруг, — цитирует Дениса Sport24. — Это был своеобразный бизнес-проект "Развод Глушакова", который в итоге привёл собственно к разводу и разрыву контракта со "Спартаком". Там всё было неслучайно.

Также он признался, что старался не думать о разводе.

Если бы принимал это слишком близко к сердцу, то не смог бы играть в футбол. Я бы пропускал всё через себя и думал только об этом. Не смог бы выходить на поле и забивать ни за "Спартак", ни за "Ахмат", — отметил Глушаков.

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